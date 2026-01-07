Рейтинг паспортов мира 2026: на каком месте Украина и кто попал в первую десятку

По новому Индексу паспортов в 2026 году среди 199 паспортов стран мира наиболее "сильным" признан паспорт Мальты. Румынский паспорт стал сенсацией, поднявшись с 21 места (2025 год) на второе. Украинский паспорт сохранил свою позицию, оставшись на 73-м месте. Наиболее слабым, как и в прошлом году, является паспорт Афганистана.

Как пишет Delo.ua, консультационная компания по налоговому законодательству и инвестициям Nomad Capitalist составила рейтинг паспортов 2025 года.

Индекс паспортов отслеживает, как каждый паспорт развивается год от года, присваивая баллы в каждой категории и выделяя страны, глобальное влияние которых растет или падает.

"В 2026 году ясно одно: в современном нестабильном мире наличие нескольких граждан перестало быть роскошью - это потребность", - отмечают в Nomad Capitalist.

По новым данным Мальта заняла первое место в Индексе паспортов 2026 года, завершив многолетний путь от центра для лиц, не имеющих постоянного жительства в Европе, до абсолютного мирового лидера.

Паспорт Мальты



Особенности Мальты

Страна сочетает в себе высокую мобильность населения ЕС с налоговым режимом, основанным на денежных переводах лицам, не имеющим постоянного проживания в Европе, что позволяет ориентированным на международный рынок лицам структурировать свой иностранный доход гораздо гибче, чем в большинстве стран с высокими налогами. Английский язык как официальный, средиземноморский образ жизни и либеральные правила двойного гражданства делают Мальту естественной базой для предпринимателей, инвесторов и семей, желающих получить доступ в Европу, не принимая на себя бремя налогообложения по всему миру. В год, когда небольшие изменения в политике отличают лучшие паспорта, сочетание мобильности и налоговой эффективности Мальты оказывается решающим фактором.

Греция, Румыния, Ирландия

В этом году Греция укрепила свои позиции, превращаясь с периферийного игрока ЕС в ведущего претендента и поднялась на 2-е место в индексе.

Ирландия потеряла лидерство и разделила второе место с Грецией, оставаясь одной из самых стабильно сильных паспортов в мире.

Как отмечают аналитики, Румыния "стала сенсацией индекса 2026 года", поднявшись на второе место после многих лет недооценки как страны Восточной Европы. Низкий 10% личный доход, мобильность, соответствующая статусу ЕС и Шенгенской зоны, а также полностью открытый подход к двойному гражданству, позволили стране сократить отставание от старых западноевропейских государств. Для людей, которые стремятся к глобальной мобильности и ценят экономичность и доступность, Румыния теперь предлагает привлекательное сочетание: статус страны-члена ЕС с улучшенной инфраструктурой и репутацией, а также простую налоговую систему.

Топ-10 сильнейших паспортов мира

В десятку сильнее всех вошли паспорта следующих стран: Мальты , Греции, Ирландии, Румынии, Кипра , Болгарии, Чехии, Италии, Новой Зеландии , Венгрии .

Далее следуют паспорта: ОАЭ, Бельгии, Дании, Финляндии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Хорватии.



Рейтинг паспортов мира 2026 / Nomad Capitalist

Украинский паспорт сохранил свой рейтинг и остался на 73 строчке. Украина оказалась в рейтинге между тихоокеанским государством Тувалу и страной Центральной Америки Гондурасом. Паспорта наших ближайших стран-соседей получили следующие места: Польша поднялась с 32 места на 26; Словения заняла также 26 место. Молдова в этом году улучшила свои позиции, поднявшись с 92-го места на 89-е.

Паспорт Великобритании – на 35 месте, а США – на 43. Российский паспорт оказался на 96 месте – между Кувейтом и Южной Африкой.

Напомним, в 2025 году в странский паспорт поднялся на три строчки и занял 73 место.