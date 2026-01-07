Рейтинг паспортів світу 2026: на якому місці Україна та хто потрапив до першої десятки

За новим Індексом паспортів у 2026 році серед 199 паспортів країн світу найбільш "сильним" визнано паспорт Мальти. Румунський паспорт став сенсацією, піднявшись з 21 місця (2025 рік) на друге. Український паспорт зберіг свою позицію, залишившись на 73 місці. Найбільш слабким, як і минулого року, є паспорт Афганістану.

Як пише Delo.ua, консультаційна компанія з податкового законодавства та інвестицій Nomad Capitalist склала рейтинг паспортів 2025 року.

Індекс паспортів відстежує, як кожен паспорт розвивається з року в рік, присвоюючи бали в кожній категорії та виділяючи країни, глобальний вплив яких зростає або падає.

"У 2026 році ясно одне: у сучасному нестабільному світі наявність кількох громадянств перестала бути розкішшю – це потреба", — зазначають в Nomad Capitalist.

За новими даними Мальта зайняла перше місце в Індексі паспортів 2026 року, завершивши багаторічний шлях від центру для осіб, які не мають постійного місця проживання в Європі, до абсолютного світового лідера.

Паспорт Мальти



Особливості Мальти

Країна поєднує у собі високу мобільність населення ЄС із податковим режимом, заснованим на грошових переказах особам, які мають постійного проживання у Європі, що дозволяє орієнтованим на міжнародний ринок особам структурувати свій іноземний дохід набагато гнучкіше, ніж у більшості країн із високими податками. Англійська мова як офіційний, середземноморський спосіб життя та ліберальні правила подвійного громадянства роблять Мальту природною базою для підприємців, інвесторів та сімей, які бажають отримати доступ до Європи, не приймаючи на себе тягар оподаткування по всьому світу. У рік, коли невеликі зміни у політиці відрізняють найкращі паспорти, поєднання мобільності та податкової ефективності Мальти виявляється вирішальним чинником.

Греція, Румунія, Ірландія

Цьогоріч Греція зміцнила свої позиції, перетворюючись з периферійного гравця ЄС на провідного претендента і піднялася на 2-е місце в індексі.

Ірландія втратила лідерство і розділила друге місце із Грецією, залишавшись однією з країн із найбільш стабільно сильним паспортом у світі.

Як зазначають аналітики, Румунія "стала сенсацією індексу 2026", піднявшись на друге місце після багатьох років недооцінки як країни Східної Європи. Низький 10% особистий дохід, мобільність, що відповідає статусу ЄС та Шенгенської зони, а також повністю відкритий підхід до подвійного громадянства дозволили країні скоротити відставання від старіших західноєвропейських держав. Для людей, які прагнуть глобальної мобільності та цінують як економічність, так і доступність, Румунія тепер пропонує привабливе поєднання: статус країни-члена ЄС з покращуваною інфраструктурою та репутацією, а також просту податкову систему.

Топ-10 н айсильніш их паспортів світу

У десятку найсильніших увійшли паспорти наступних країн: Мальти, Греції, Ірландії, Румунії, Кіпру, Болгарії, Чехії, Італії, Нової Зеландії, Угорщини.

Далі йдуть паспорти: ОАЕ, Бельгії, Данії, Фінляндії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Хорватії.



Рейтинг паспортів світу 2026 / Nomad Capitalist

Український паспорт зберіг свій рейтинг, і залишився на 73 сходинці. Україна опинилась у рейтингу між тихоокеанською державою Тувалу і країною Центральної Америки Гондурасом. Паспорти наших найближчих країн-сусідів отримали наступні місця: Польща — піднялася з 32 місця на 26; Словенія — обійняла також 26 місце. Молдова цьогоріч покращила свої позиції, піднявшись з 92 місця на 89.

Паспорт Великої Британії — на 35 місці, а США — на 43. Російський паспорт опинився на 96 місці — між Кувейтом і Південною Африкою.

Нагадаємо, у 2025 році український паспорт піднявся на три сходинки і обійняв 73 місце.