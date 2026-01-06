Реконструкция ТЦ "Печерский": разрешение есть, но объект расположен в зоне строгих градостроительных ограничений

Реконструкция здания торгового центра "Печерский" по улице Емельяновича-Павленко, 4 в Печерском районе Киева осуществляется на основании действующего разрешения на выполнение строительных работ, выданного в конце 2021 года.

Об этом сообщила Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) в ответе на запрос Delo.ua.

Как отметили в инспекции, в Реестре строительной деятельности есть информация о разрешении от 30 декабря 2021 года, выданном на объект "Реконструкция нежилого дома под многофункциональный комплекс".

Заказчиком строительства является ООО "Картас Траст Компани", а вид работ определен как реконструкция.

"Путем проверки сведений в Реестре строительной деятельности установлено наличие разрешения на выполнение строительных работ по указанному объекту", — сообщила и.о. директора ДИАМ Светлана Бабич.

Для получения разрешения заказчик предоставил полный пакет документов, а именно: градостроительные условия и ограничения, проектную документацию, положительный экспертный отчет, согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, а также выводы авиационных и органов безопасности по высотности и расположению объекта. Планируется, что здание будет иметь 18 этажей в самой высокой его части.

Facebook/Проект будущего комплекса по адресу ул. Емельяновича-Павленко, 4 в Печерском районе Киева - здание будет иметь 18 этажей.

Кроме того, предоставлены технические условия на подключение к инженерным сетям и документы о назначении ответственных лиц за авторское и техническое наблюдение.

Вместе с тем в ДИАМ уточнили, что до выдачи окончательного разрешения объект дважды получал отказы — в сентябре и октябре 2021 года. Причинами были недостатки в представленных документах, в частности, вопросы лицензирования подрядчика и отсутствие согласований, связанных с расположением объекта в историческом ареале Киева. После устранения замечаний разрешение было выдано, подчеркнули в ДИАМ.

В то же время, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в своем ответе на запрос Delo.ua обратил внимание на сложный градостроительный статус земельного участка, на котором расположен объект.

Согласно Генеральному плану Киева, участок в основном относится к территории общественных зданий и сооружений, а частично — к территории улиц и дорог. Часть земли находится в пределах красных линий.

Кроме того, объект расположен:

в центральной планировочной зоне и центральном историческом ареале Киева;

в зоне регулирования застройки памятника ландшафта "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра";

в зоне регулировки застройки первой категории.

"Градостроительные условия и ограничения не являются разрешением на выполнение строительных работ и не относятся к документам разрешительного характера", — отметили в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

В КГГА также уточнили, что сведения о регистрации схемы генерального плана объекта по этому адресу отсутствуют, а вопросы хранения или предоставления проектной документации не относятся к полномочиям департамента.

В ДИАМ со своей стороны пояснили, что проектная документация является объектом авторского права и доступна только для просмотра в режиме чтения через Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Инспекция не ее распорядитель.

По состоянию на дату предоставления ответа, по информации ДИАМ, других нарушений или дополнительных решений по этому объекту в реестре не зафиксировано, а публикация открытых данных в сфере строительства на государственных порталах возобновлена.

Что известно о ТЦ "Печерский"

По словам первого городского головы Киева Леонида Косаковского, Печерский торговый центр был построен еще в 80-х годах прошлого столетия.

Facebook/Долгие годы в объекте размещались магазины и кофейни, что было удобно не только для жителей окрестных домов, но и всех, кто рядом учился или работал.

О "реконструкции" начали говорить в начале 2022 года, когда в здании закрыли круглосуточное "Сільпо". Для жителей окрестных домов, особенно постарше, супермаркет был важным местом ежедневных закупок.

Но началось вторжение, и о реконструкции забыли. Вспомнив только в августе 2025 — прочитав сообщение Косаковского. Экс-мэр Киева подчеркнул, что " нужного согласования Минкультуры на проведение работ в исторических ареалах населенных пунктов не было".

"Сейчас тишина. Все заброшено. Никого давно здесь не видно", — ответил Косаковский на обращение Delo.ua о том, что ему известно о нынешнем состоянии объекта.

Что известно о заказчике реконструкции?

ООО "Картас Траст Компани" было основано 21 марта 2011 года. Ее уставный капитал — 1000 грн. По данным Опендатабота, основным видом деятельности компании является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

По данным финансовых показателей, чистая прибыль компании в 2024 году составила 5993800 грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Ирина Ревина.

Напомним, летом стало известно о сносе торгового центра "Печерский" с целью возведения на его месте многофункционального высотного сооружения высотой в 18 этажей в самой высокой части проекта.