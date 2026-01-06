Реконструкція ТЦ “Печерський”: об`єкт має дозвіл, але розташований у зоні суворих містобудівних обмежень

Реконструкція будівлі торговельного центру “Печерський” на вулиці Омеляновича-Павленка, 4 у Печерському районі Києва здійснюється на підставі чинного дозволу на виконання будівельних робіт, виданого наприкінці 2021 року.

Про це повідомила Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) у відповіді на запит Delo.ua.

Як зазначили в інспекції, у Реєстрі будівельної діяльності є інформація про дозвіл від 30 грудня 2021 року, виданий на об’єкт “Реконструкція нежилого будинку під багатофункціональний комплекс”.

Замовником будівництва є ТОВ “Картас Траст Компані”, а вид робіт визначено як реконструкція.

“Шляхом перевірки відомостей у Реєстрі будівельної діяльності встановлено наявність дозволу на виконання будівельних робіт щодо зазначеного об’єкта”, — повідомила в.о. директора ДІАМ Світлана Бабич.

Для отримання дозволу замовник подав повний пакет документів, а саме: містобудівні умови та обмеження, проєктну документацію, позитивний експертний звіт, погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, а також висновки авіаційних і безпекових органів щодо висотності та розташування об’єкта. Планується, що будівля буде мати 18 поверхів у найвищій її частині.

Facebook/Проєкт майбутнього комлексу за адресою вул. Омеляновича-Павленка, 4 у Печерському районі Києва - будівля матиме 18 поверхів.

Крім того, надані технічні умови на підключення до інженерних мереж і документи про призначення відповідальних осіб за авторський та технічний нагляд.

Разом із тим, у ДІАМ уточнили, що до видачі остаточного дозволу об’єкт двічі отримував відмови — у вересні та жовтні 2021 року. Причинами були недоліки в поданих документах, зокрема, питання ліцензування підрядника та відсутність погоджень, пов’язаних з розташуванням об’єкта в історичному ареалі Києва. Після усунення зауважень дозвіл було видано, наголосили в ДІАМ.

Водночас Департамент містобудування та архітектури КМДА у своїй відповіді на запит Delo.ua звернув увагу на складний містобудівний статус земельної ділянки, на якій розташований об’єкт.

Згідно з Генеральним планом Києва, ділянка належить переважно до території громадських будівель і споруд, а частково — до території вулиць і доріг. Частина землі знаходиться в межах червоних ліній.

Крім того, об’єкт розташований:

у центральній планувальній зоні та центральному історичному ареалі Києва;

у зоні регулювання забудови пам’ятки ландшафту “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра”;

у зоні регулювання забудови першої категорії.

“Містобудівні умови та обмеження не є дозволом на виконання будівельних робіт і не належать до документів дозвільного характеру”, — наголосили в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

У КМДА також уточнили, що відомості про реєстрацію схеми генерального плану об’єкта за цією адресою відсутні, а питання зберігання або надання проєктної документації не належать до повноважень департаменту.

У ДІАМ, зі свого боку, пояснили, що проєктна документація є об’єктом авторського права і доступна лише для перегляду в режимі читання через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Інспекція не є її розпорядником.

Станом на дату надання відповіді, за інформацією ДІАМ, інших порушень або додаткових рішень щодо цього об’єкта в реєстрі не зафіксовано, а публікацію відкритих даних у сфері будівництва на державних порталах відновлено.

Що відомо про ТЦ “Печерський”

Зі слів першого міського голови Києва Леоніда Косаківського, Печерський торговельний центр був збудований ще у 80-х роках минулого століття.

Facebook/Довгі роки в об`єкті розташовувались магазини та кав`ярні, що було зручно не лише для мешканців навколишніх будинків, а й усіх, хто поряд вчився чи працював.

Про “реконструкцію” почали говорити на початку 2022 році, коли в будівлі закрили цілодобове “Сільпо”. Для мешканців навколишніх будинків, особливо старшого віку, супермаркет був важливим місцем щоденних закупів.

Але почалось вторгнення, і про “реконструкцію” забули. Згадавши лише у серпні 2025 році - прочитавши допис Косаківського. Екс-мер Києва наголосив, що “потрібного погодження Мінкультури на проведення робіт в історичних ареалах населених пунктів не було”.

“Зараз тиша. Все закинуто. Нікого давно тут не видно”, - відповів Косаківський на звернення Delo.ua про те, що йому відомо про нинішній стан об'єкта.

Що відомо про замовника реконструкції?

ТОВ “Картас Траст Компані” була заснована 21 березня 2011 року. Її статутний капітал - 1000 грн. За даними Опендатабот, основним видом діяльності компанії є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

За даними фінансових показників, чистий прибуток компанії у 2024 році склав 5 993 800 грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ірина Ревіна.

Нагадаємо, влітку стало відомо про знесення торговельного центру "Печерський" з метою зведення на його місці висотної багатофункціональної споруди висотою в 18 поверхів в найвищій частині проєкту.