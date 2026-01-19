Рекордное количество долгов по зарплате накопили украинские компании: кто задерживает деньги

По данным Единого реестра должников, более 36,6 тысячи долгов по заработной плате зафиксировано на начало 2026 года. За год долгов увеличилось на 6%. Чаще зарплату задерживают в химической промышленности и сфере поставки электроэнергии и газа. Среди регионов в антилидерах Днепропетровщина — более трети всех долгов по зарплате.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 36 629 активных производств по невыплате зарплат насчитывается в Украине на начало 2026 года. За год взысканий неуплаченной вовремя зарплаты увеличилось на 6%.

По данным аналитиков, в прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024 году и самый большой показатель за последние 5 лет.

56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженность по зарплате не погашены до сих пор.

Старейшее производство, найденное в реестре должников, тянется еще с 2017 года — там деньги своим сотрудникам задолжает государственное предприятие " Полискгеодезкартография", которое находится в состоянии прекращения. В общей сложности почти две тысячи активных дел были открыты еще в 2017 году.

В "Опендатабот" отмечают, что чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, которые производят химическую продукцию: более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и для предприятий в сфере снабжения электроэнергией и газом (27%).

Больше всего долгов на Днепропетровщине

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровщину — 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример последуют бизнес с Ивано-Франковской области (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).

В то же время только 1 случай зафиксирован в Луганской области, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Кто задерживает деньги?

Аналитики отмечают, что преимущественно деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% государственных. Чаще фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.

Абсолютным лидером по количеству долгов по заработной плате стало коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета, против которого в 2025 году было открыто 1 446 дел.

Далее следуют "Карпатнефтехим" (1059), "Днепразот" (630), "Светловодскбыт" (491) и "Одесский припортовый завод" (469). Часть компаний до конца года смогла закрыть большинство дел, но у других сотни производств так и остались активными.

Взыскание неуплаченной своевременно зарплаты найдено в отношении "Укрзализныци", "Укрнафты", "Укртрансгаза", сети лабораторий "Эскулаб", "Оператора газотранспортной системы Украины" и ДТЭК "Павлоградуголь". В большинстве случаев компании закрыли долги до конца года.

Согласно последним отчетам налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20787 грн. Это на 8,3% больше, чем годом ранее