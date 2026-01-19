Рекордну кількість боргів по зарплаті накопичили українські компанії: хто затримує гроші

За даними Єдиного реєстру боржників, понад 36,6 тисячі боргів по заробітній платі зафіксовано на початок 2026 року. За рік боргів побільшало на 6%. Найчастіше зарплату затримують у хімічній промисловості та сфері постачання електроенергії й газу. Серед регіонів у антилідерах Дніпропетровщина — понад третина усіх боргів по зарплаті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат налічується в Україні на початок 2026 року. За рік стягнень несплаченої вчасно зарплатні побільшало на 6%.

За даними аналітиків, загалом торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років.

56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.

Найстаріше провадження, знайдене в реєстрі боржників, тягнеться ще з 2017 року — там гроші своїм співробітникам боргує державне підприємство "Поліськгеодезкартографія", яка наразі знаходиться у стані припинення. Загалом майже дві тисячі активних справ були відкриті ще у 2017 році.

В "Опендатабот" зауважують, що найчастіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Найбільше боргів на Дніпропетровщині

Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину — 3,2 тисячі справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тисячі), Сумщини (897) та Львівщини (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано на Луганщині, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

Хто затримує гроші?

Аналітики зауважують, що переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Абсолютним лідером за кількістю боргів по заробітній платі стало комунальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, проти якого у 2025 році відкрили 1 446 справ.

Далі йдуть "Карпатнафтохім" (1 059), "Дніпроазот" (630), "Світловодськпобут" (491) та "Одеський припортовий завод" (469). Частина компаній до кінця року змогла закрити більшість справ, але в інших сотні проваджень так і залишилися активними.

Стягнення несплаченої своєчасно зарплати знайдено стосовно "Укрзалізниці", "Укрнафти", "Укртрансгазу", мережі лабораторій "Ескулаб", "Оператора газотранспортної системи України" та ДТЕК "Павлоградвугілля". У більшості випадків компанії закрили борги до кінця року.

Згідно з останніми звітами платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році склала 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж роком раніше