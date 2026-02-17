Запланована подія 2

Рекордные $40 за пачку сигарет и многомиллиардный черный рынок: анализ NYT и Петра Чернышова возникшего в Австралии кризиса

В Австралии существенно вырос нелегальный табачный рынок
В Австралии существенно вырос нелегальный табачный рынок / New York Times

Австралия повысила стоимость пачки сигарет до 40 долларов США (55 австралийских долларов или более 1700 грн), установив мировой рекорд по цене табачных изделий. Однако такой шаг привел к стремительному росту теневого рынка и активизации организованной преступности, которая начала получать значительные доходы от нелегальной продажи сигарет.

Об этом пишет New York Times, а также эту ситуацию анализирует бывший президент "Киевстара", председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института Петр Чернышов.

"Ряд резких повышений налогов  восемь за 10 лет  был введен, чтобы уменьшить уровень курения, который постепенно сокращался. Но высокие цены также привели к процветанию черного рынка, который сейчас оценивается как многомиллиардная отрасль и может составлять до половины всех продаж табака в стране",  говорится в материале.

Чернышов прокомментировал сложившуюся в Австралии ситуацию.

"Как победить курение, профинансировав мафию  австралийский учебник по госуправлению. В Австралии решили: если вредная привычка стоит достаточно дорого  она исчезнет. Логика проста, как дверь в госучреждении. Поэтому легальная пачка сигарет теперь стоит около 40 долларов США... Это уже не привычка – это премиальный абонемент на никотин", – пишет он.

По его словам, в Австралии акцизы повышались годами, и такую инициативу поддерживали разные политические силы, но в конце концов в стране начал увеличиваться черный рынок.

"Нелегальная пачка – примерно 8 долларов США. В пять раз дешевле. Рынок просто сделал то, что делает всегда – отреагировал. Достать эти сигареты – не квест. Маленькие магазины "по договоренности", мессенджеры, знакомые", – объясняет Чернышов.

Как пишет NYT, правительство Австралии признало, что страна столкнулась с полномасштабным "кризисом" из-за огромных объемов продаж нелегальных сигарет. В основном, незаконные табачные изделия попадают в Австралию из Китая и стран Ближнего Востока. Одними из самых популярных являются сигареты, производимые в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом расцвет нелегального табачного рынка привел к значительному росту числа случаев силовых преступлений – рэкета, поджогов, избиений, вымогательств.

"Когда появляется большой нелегальный оборот, появляется и силовой контроль. Табачные группировки давят на магазины, которые отказываются продавать черный товар. Есть поджоги, угрозы, атаки. Предпринимателям фактически объясняют, что "экономический выбор" имеет последствия. Вот так борьба за здоровье превращается в борьбу за территорию", – отмечает Чернышов.

Он добавил, что когда легальный товар стоит 40 долларов, а нелегальный – 8, государство не уменьшает спрос, а создает параллельный рынок, который "всегда найдет своих регуляторов".

Чернышов подчеркнул, что не оправдывает курение, но смотрит "на цифры и на последствия".

"Когда разница в цене становится пятикратной, арифметика начинает руководить поведением сильнее политических лозунгов. И если все правительства  независимо от цвета  годами нажимают одну и ту же кнопку "повысить акциз", то ответственность за результат тоже коллективная",  подытожил он.

Австралия начала масштабную политику повышения акцизов на табачные изделия в 2010 году, когда ставка была увеличена сразу на 25%. Впоследствии правительство ввело серию ежегодных повышений, что и привело к росту цены пачки сигарет до 40 долларов США.