Австралия повысила стоимость пачки сигарет до 40 долларов США (55 австралийских долларов или более 1700 грн), установив мировой рекорд по цене табачных изделий. Однако такой шаг привел к стремительному росту теневого рынка и активизации организованной преступности, которая начала получать значительные доходы от нелегальной продажи сигарет.

Об этом пишет New York Times, а также эту ситуацию анализирует бывший президент "Киевстара", председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института Петр Чернышов.

"Ряд резких повышений налогов – восемь за 10 лет – был введен, чтобы уменьшить уровень курения, который постепенно сокращался. Но высокие цены также привели к процветанию черного рынка, который сейчас оценивается как многомиллиардная отрасль и может составлять до половины всех продаж табака в стране", – говорится в материале.

Чернышов прокомментировал сложившуюся в Австралии ситуацию.

"Как победить курение, профинансировав мафию – австралийский учебник по госуправлению. В Австралии решили: если вредная привычка стоит достаточно дорого – она исчезнет. Логика проста, как дверь в госучреждении. Поэтому легальная пачка сигарет теперь стоит около 40 долларов США... Это уже не привычка – это премиальный абонемент на никотин", – пишет он.

По его словам, в Австралии акцизы повышались годами, и такую инициативу поддерживали разные политические силы, но в конце концов в стране начал увеличиваться черный рынок.

"Нелегальная пачка – примерно 8 долларов США. В пять раз дешевле. Рынок просто сделал то, что делает всегда – отреагировал. Достать эти сигареты – не квест. Маленькие магазины "по договоренности", мессенджеры, знакомые", – объясняет Чернышов.

Как пишет NYT, правительство Австралии признало, что страна столкнулась с полномасштабным "кризисом" из-за огромных объемов продаж нелегальных сигарет. В основном, незаконные табачные изделия попадают в Австралию из Китая и стран Ближнего Востока. Одними из самых популярных являются сигареты, производимые в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом расцвет нелегального табачного рынка привел к значительному росту числа случаев силовых преступлений – рэкета, поджогов, избиений, вымогательств.

"Когда появляется большой нелегальный оборот, появляется и силовой контроль. Табачные группировки давят на магазины, которые отказываются продавать черный товар. Есть поджоги, угрозы, атаки. Предпринимателям фактически объясняют, что "экономический выбор" имеет последствия. Вот так борьба за здоровье превращается в борьбу за территорию", – отмечает Чернышов.

Он добавил, что когда легальный товар стоит 40 долларов, а нелегальный – 8, государство не уменьшает спрос, а создает параллельный рынок, который "всегда найдет своих регуляторов".

Чернышов подчеркнул, что не оправдывает курение, но смотрит "на цифры и на последствия".

"Когда разница в цене становится пятикратной, арифметика начинает руководить поведением сильнее политических лозунгов. И если все правительства – независимо от цвета – годами нажимают одну и ту же кнопку "повысить акциз", то ответственность за результат тоже коллективная", – подытожил он.

Австралия начала масштабную политику повышения акцизов на табачные изделия в 2010 году, когда ставка была увеличена сразу на 25%. Впоследствии правительство ввело серию ежегодных повышений, что и привело к росту цены пачки сигарет до 40 долларов США.