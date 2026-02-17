Рекордні $40 за пачку сигарет і багатомільярдний чорний ринок: аналіз NYT та Петра Чернишова кризи, що виникла в Австралії

Австралія підвищила вартість пачки сигарет до 40 доларів США (55 австралійських доларів або понад 1700 грн), встановивши світовий рекорд за ціною тютюнових виробів. Однак такий крок призвів до стрімкого зростання тіньового ринку та активізації організованої злочинності, яка почала отримувати значні прибутки від нелегального продажу сигарет.

Про це пише New York Times, а також цю ситуацію аналізує колишній президент "Київстару", голова наглядової ради Київського авіаційного інституту Петро Чернишов.

"Низку різких підвищень податків – вісім за 10 років – було запроваджено, щоб зменшити рівень паління, який поступово скорочувався. Але високі ціни також призвели до процвітання чорного ринку, який нині оцінюється як багатомільярдна галузь і може становити до половини всіх продажів тютюну в країні", – йдеться в матеріалі NYT.

Чернишов прокоментував ситуацію, що склалася в Австралії.

"Як перемогти куріння, профінансувавши мафію – австралійський підручник з держуправління. В Австралії вирішили: якщо шкідлива звичка коштує достатньо дорого – вона зникне. Логіка проста, як двері в держустанові. Тому легальна пачка сигарет тепер коштує близько 40 доларів США... Це вже не звичка – це преміальний абонемент на нікотин", - пише він.

За його словами, в Австралії акцизи підвищувалися роками, і таку ініціативу підтримували різні політичні сили, але зрештою в країні почав збільшуватися чорний ринок.

"Нелегальна пачка – приблизно 8 доларів США. У п’ять разів дешевше. Ринок просто зробив те, що робить завжди – відреагував. Дістати ці сигарети – не квест. Маленькі магазини “по домовленості”, месенджери, знайомі", – пояснює Чернишов.

Як пише NYT, уряд Австралії визнав, що країна зіткнулася з повномасштабною "кризою" через величезні обсяги продажу нелегальних сигарет. В основному, незаконні тютюнові вироби потрапляють до Австралії з Китаю та країн Близького Сходу. Одними з найпопулярніших є сигарети, що виробляються в Об'єднаних Арабських Еміратах.

При цьому розквіт нелегального тютюнового ринку призвів до значного зростання кількості випадків силових злочинів – рекету, підпалів, побиттів, вимагань.

"Коли з’являється великий нелегальний оборот, з’являється й силовий контроль. Тютюнові угруповання тиснуть на магазини, які відмовляються продавати чорний товар. Є підпали, погрози, атаки. Підприємцям фактично пояснюють, що "економічний вибір" має наслідки. Ось так боротьба за здоров’я перетворюється на боротьбу за територію", – зазначає Чернишов.

Він додав, що коли легальний товар коштує 40 доларів, а нелегальний – 8, держава не зменшує попит, а створює паралельний ринок, який "завжди знайде своїх регуляторів".

Чернишов наголосив, що не виправдовує куріння, але дивиться "на цифри й на наслідки".

"Коли різниця в ціні стає п’ятикратною, арифметика починає керувати поведінкою сильніше за політичні гасла. І якщо всі уряди – незалежно від кольору – роками натискають одну й ту саму кнопку “підвищити акциз”, то відповідальність за результат теж колективна", – підсумував він.

Австралія розпочала масштабну політику підвищення акцизів на тютюнові вироби у 2010 році, коли ставка була збільшена одразу на 25%. Згодом уряд запровадив серію щорічних підвищень, що й призвело до зростання ціни пачки сигарет до 40 доларів США.