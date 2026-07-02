Религиозная организация стала ответчиком по делу по иску "Киевгаза" на 286 тыс. грн

АО “Киевгаз” обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к религиозной организации "Миссионерское общество "Протестантское движение" о взыскании почти 286 тыс. грн по договору распределения природного газа. Суд уже открыл производство и решил рассматривать дело в упрощенном порядке без вызова сторон.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Expro.

Суд рассмотрит иск "Киевгаза"

АО "Киевгаз" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к религиозной организации "Миссионерское общество "Протестантское движение"" о взыскании около 286 тыс. грн задолженности по договору распределения природного газа.

Как отмечается в материалах дела, договор между сторонами был заключен путем подписания заявления-присоединения к условиям типового договора, утвержденного НКРЭКУ и размещенного на официальном сайте оператора газораспределительной системы.

Истец утверждает, что ответчик должен оплатить 285,96 тыс. грн за предоставленные услуги по распределению газа.

Сначала суд оставил иск без движения, однако после устранения недостатков открыл производство по делу. Учитывая сумму иска, дело признано малозначительным и предназначено для рассмотрения в упрощенном исковом производстве - без вызова сторон и проведения судебных заседаний. Ответчику предоставлено 15 дней для подачи отзыва с момента получения определения.

В то же время, тариф на распределение природного газа для небытовых потребителей АО "Киевгаз" в 2026 году составляет 0,36 грн/куб. м (без НДС) в январе-марте и 0,46 грн/куб. м (без НДС) с 1 апреля. С учетом НДС действующий тариф составляет 0,552 грн./куб. м.

Поставка природного газа религиозным организациям осуществляется в пределах механизма специальных обязанностей через ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Для этой категории потребителей цена газа составляет 16 390 грн за тыс. куб. м (с НДС), дополнительно уплачивается тариф на транспортировку - 662,60 грн за тыс. куб. м (с НДС) . ресурса и оплачивается отдельно оператору газораспределительной системы, в частности "Киевгаза".

Ранее "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня.