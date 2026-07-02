Релігійна організація стала відповідачем у справі за позовом "Київгазу" на 286 тис. грн

АТ “Київгаз” звернулося до Господарського суду Києва з позовом до релігійної організації "Місіонерське товариство "Протестантський рух" про стягнення майже 286 тис. грн за договором розподілу природного газу. Суд уже відкрив провадження та вирішив розглядати справу у спрощеному порядку без виклику сторін.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Expro.

Суд розгляне позов "Київгазу"

АТ "Київгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до релігійної організації "Місіонерське товариство "Протестантський рух"" про стягнення близько 286 тис. грн заборгованості за договором розподілу природного газу.

Як зазначається в матеріалах справи, договір між сторонами був укладений шляхом підписання заяви-приєднання до умов типового договору, затвердженого НКРЕКП та розміщеного на офіційному сайті оператора газорозподільної системи.

Позивач стверджує, що відповідач має сплатити 285,96 тис. грн за надані послуги з розподілу газу.

Спочатку суд залишив позов без руху, однак після усунення недоліків відкрив провадження у справі. З огляду на суму позову, справу визнано малозначною та призначено до розгляду у спрощеному позовному провадженні — без виклику сторін і проведення судових засідань. Відповідачу надано 15 днів для подання відзиву з моменту отримання ухвали.

Водночас тариф на розподіл природного газу для непобутових споживачів АТ "Київгаз" у 2026 році становить 0,36 грн/куб. м (без ПДВ) у січні–березні та 0,46 грн/куб. м (без ПДВ) з 1 квітня. З урахуванням ПДВ чинний тариф становить 0,552 грн/куб. м.

Постачання природного газу релігійним організаціям здійснюється в межах механізму спеціальних обов’язків через ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Для цієї категорії споживачів ціна газу становить 16 390 грн за тис. куб. м (з ПДВ), додатково сплачується тариф на транспортування - 662,60 грн за тис. куб. м (з ПДВ). Водночас послуга з розподілу газу не входить у кінцеву ціну ресурсу та оплачується окремо оператору газорозподільної системи, зокрема "Київгазу".

Раніше "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким отримуватимуть газ колишні клієнти газзбутів, які втратили постачальника з 1 червня.