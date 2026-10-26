Ремонт дорог Буковины за 735 млн грн: почему отклонили более дешевые предложения

Черновицкая областная государственная администрация избрала тернопольское ООО "Техно-Буд-Центр" победителем тендера на эксплуатационное содержание местных дорог в 2027 году. Стоимость договора составляет 734,9 млн. грн. Две компании, которые предлагали более низкие цены и могли обеспечить экономию около 140 млн. грн., отклонили.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zahid.net.

Почему отклонили более дешевые предложения

Закупку объявили с ожидаемой стоимостью до 773 млн. грн. без НДС. Участники должны, в частности, подтвердить опыт выполнения аналогичных работ по договорам, заключенным в течение предыдущих пяти лет.

Всего в тендере приняли участие четыре компании. Самые низкие ценовые предложения подали "Автомагистраль-Запад" и "Энерго-дорожное строительство". В начале торгов их цены были примерно на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки. В ходе аукциона компании продолжили конкурировать между собой, что могло обеспечить существенную экономию бюджетных средств.

Однако оба предложения отклонили из-за проблем с документами. Банковские гарантии участники загрузили в систему Prozorro в формате ZIP-архивов, которые заказчик не смог открыть. В результате проверить необходимые документы не удалось, а компании упустили возможность претендовать на подряд.

Какую сумму получит победитель

После отклонения двух более дешевых предложений победителем закупки стало тернопольское ООО "Техно-Буд-Центр", предложившее выполнить работы за 734,9 млн грн. Эта компания и еще один участник "Автострада" на аукционе не снижали своих цен.

В результате разница между ожидаемой стоимостью закупки и предложением победителя составляет около 5%. Это почти в четыре раза меньше потенциальной экономии, которая могла возникнуть, если бы к дальнейшему участию допустили компании с более дешевыми предложениями.

Что известно о "Техно-Строй-Центре"

По информации аналитической системы YouControl, ООО "Техно-Строй-Центр" зарегистрировано в Тернополе в 2005 году. Основное направление деятельности предприятия – строительство дорог и автострад. Владельцами компании являются Андрей Ярема и Юрий Ханин.

Оба бизнесмена также владеют рядом других предприятий, среди которых ООО "Союз предпринимателей", ООО "Премиум клаб компани", ООО "Партнер-Авто-Пром", ООО "Бобулинские пески" и ООО "Дорожная компания "Стройлидер".