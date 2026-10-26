RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Готівковий курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ремонт доріг Буковини за 735 млн грн: чому відхилили дешевші пропозиції

ремонт доріг
Ремонт доріг Буковини за 735 млн грн: чому відхилили дешевші пропозиції

Чернівецька обласна державна адміністрація обрала тернопільське ТОВ “Техно-Буд-Центр” переможцем тендеру на експлуатаційне утримання місцевих доріг у 2027 році. Вартість договору становить 734,9 млн грн. Дві компанії, які пропонували нижчі ціни й могли забезпечити економію близько 140 млн грн, відхилили.

Як пише Dilo, про це інформує Zahid.net.

Чому відхилили дешевші пропозиції

Закупівлю оголосили з очікуваною вартістю до 773 млн грн без ПДВ. Учасники мали, зокрема, підтвердити досвід виконання аналогічних робіт за договорами, укладеними протягом попередніх п’яти років.

Загалом у тендері взяли участь чотири компанії. Найнижчі цінові пропозиції подали "Автомагістраль-Захід" та "Енергетично-дорожнє будівництво". На початку торгів їхні ціни були приблизно на 17% нижчими за очікувану вартість закупівлі. Під час аукціону компанії продовжили конкурувати між собою, що могло забезпечити суттєву економію бюджетних коштів.

Однак обидві пропозиції відхилили через проблеми з документами. Банківські гарантії учасники завантажили до системи Prozorro у форматі ZIP-архівів, які замовник не зміг відкрити. У результаті перевірити необхідні документи не вдалося, а компанії втратили можливість претендувати на підряд.

Яку суму отримає переможець

Після відхилення двох дешевших пропозицій переможцем закупівлі стало тернопільське ТОВ "Техно-Буд-Центр", яке запропонувало виконати роботи за 734,9 млн грн. Ця компанія та ще один учасник "Автострада" під час аукціону не знижували своїх цін.

У підсумку різниця між очікуваною вартістю закупівлі та пропозицією переможця становить близько 5%. Це майже вчетверо менше за потенційну економію, яка могла виникнути, якби до подальшої участі допустили компанії з дешевшими пропозиціями.

Що відомо про "Техно-Буд-Центр"

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ "Техно-Буд-Центр" зареєстроване в Тернополі у 2005 році. Основний напрям діяльності підприємства - будівництво доріг і автострад. Власниками компанії є Андрій Ярема та Юрій Ханін.

Обидва бізнесмени також володіють низкою інших підприємств, серед яких ТОВ "Спілка підприємців", ТОВ "Преміум клаб компані", ТОВ "Партнер-Авто-Пром", ТОВ "Бобулинські піски" та ТОВ "Дорожня компанія "Будлідер".

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності