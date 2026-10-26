Ремонт доріг Буковини за 735 млн грн: чому відхилили дешевші пропозиції

Чернівецька обласна державна адміністрація обрала тернопільське ТОВ “Техно-Буд-Центр” переможцем тендеру на експлуатаційне утримання місцевих доріг у 2027 році. Вартість договору становить 734,9 млн грн. Дві компанії, які пропонували нижчі ціни й могли забезпечити економію близько 140 млн грн, відхилили.

Як пише Dilo, про це інформує Zahid.net.

Чому відхилили дешевші пропозиції

Закупівлю оголосили з очікуваною вартістю до 773 млн грн без ПДВ. Учасники мали, зокрема, підтвердити досвід виконання аналогічних робіт за договорами, укладеними протягом попередніх п’яти років.

Загалом у тендері взяли участь чотири компанії. Найнижчі цінові пропозиції подали "Автомагістраль-Захід" та "Енергетично-дорожнє будівництво". На початку торгів їхні ціни були приблизно на 17% нижчими за очікувану вартість закупівлі. Під час аукціону компанії продовжили конкурувати між собою, що могло забезпечити суттєву економію бюджетних коштів.

Однак обидві пропозиції відхилили через проблеми з документами. Банківські гарантії учасники завантажили до системи Prozorro у форматі ZIP-архівів, які замовник не зміг відкрити. У результаті перевірити необхідні документи не вдалося, а компанії втратили можливість претендувати на підряд.

Яку суму отримає переможець

Після відхилення двох дешевших пропозицій переможцем закупівлі стало тернопільське ТОВ "Техно-Буд-Центр", яке запропонувало виконати роботи за 734,9 млн грн. Ця компанія та ще один учасник "Автострада" під час аукціону не знижували своїх цін.

У підсумку різниця між очікуваною вартістю закупівлі та пропозицією переможця становить близько 5%. Це майже вчетверо менше за потенційну економію, яка могла виникнути, якби до подальшої участі допустили компанії з дешевшими пропозиціями.

Що відомо про "Техно-Буд-Центр"

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ "Техно-Буд-Центр" зареєстроване в Тернополі у 2005 році. Основний напрям діяльності підприємства - будівництво доріг і автострад. Власниками компанії є Андрій Ярема та Юрій Ханін.

Обидва бізнесмени також володіють низкою інших підприємств, серед яких ТОВ "Спілка підприємців", ТОВ "Преміум клаб компані", ТОВ "Партнер-Авто-Пром", ТОВ "Бобулинські піски" та ТОВ "Дорожня компанія "Будлідер".