Ремонт водопровода: в центре Киева частично перекрыты улицы

Из-за аварийного ремонта в центре Киева перекрыто и ограничено движение / Depositphotos

В Шевченковском районе Киева из-за аварийного ремонта водопроводных сетей частично ограничили движение транспорта по улице Прорезной и полностью перекрыли проезд по улице Старокиевской.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Ограничение движения в центре Киева из-за ремонта

В Шевченковском районе Киева из-за аварийного ремонта водопроводных сетей введены временные ограничения движения транспорта на двух улицах.

Специалисты предприятия работают над ликвидацией повреждений водопроводов, возникших из-за низких температур воздуха и почвы. Часть аварийных участков расположена под проезжей частью, требующей ограничения или полного перекрытия движения транспорта на время ремонта.

В частности, 4 февраля с 10:30 по улице Прорезной, 15 продолжаются работы по ремонту трубопровода диаметром 400 мм с разрыванием проезжей части. В этой связи частично ограничено движение транспорта в направлении улицы Крещатик. На период выполнения работ временно прекращено водоснабжение по ряду адресов по улице Прорезной.

Кроме того, полностью перекрыто движение транспорта на улице Старокиевской – на участке от улицы Богдана Гаврилишина до дома № 10-А.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.

Ольга Опенько