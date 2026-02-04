Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт водогону: у центрі Києва частково перекриті вулиці

ремонт доріг
Через аварійний ремонт у центрі Києва перекрито та обмежено рух / Depositphotos

У Шевченківському районі Києва через аварійний ремонт водопровідних мереж частково обмежили рух транспорту на вулиці Прорізній та повністю перекрили проїзд на вулиці Старокиївській.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обмеження руху в центрі Києва через ремонт

У Шевченківському районі Києва через аварійний ремонт водопровідних мереж запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту на двох вулицях.

Фахівці підприємства працюють над ліквідацією пошкоджень водогонів, які виникли через низькі температури повітря та ґрунту. Частина аварійних ділянок розташована під проїжджою частиною, що потребує обмеження або повного перекриття руху транспорту на час ремонту.

Зокрема, 4 лютого з 10:30 на вулиці Прорізній, 15 тривають роботи з ремонту трубопроводу діаметром 400 мм із розриттям проїжджої частини. У зв’язку з цим частково обмежений рух транспорту в напрямку вулиці Хрещатик. На період виконання робіт тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес на вулиці Прорізній.

Крім того, повністю перекрито рух транспорту на вулиці Старокиївській — на ділянці від вулиці Богдана Гаврилишина до будинку № 10-А.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.

Автор:
Ольга Опенько