Ремонт водогону: у центрі Києва частково перекриті вулиці

У Шевченківському районі Києва через аварійний ремонт водопровідних мереж частково обмежили рух транспорту на вулиці Прорізній та повністю перекрили проїзд на вулиці Старокиївській.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обмеження руху в центрі Києва через ремонт

Фахівці підприємства працюють над ліквідацією пошкоджень водогонів, які виникли через низькі температури повітря та ґрунту. Частина аварійних ділянок розташована під проїжджою частиною, що потребує обмеження або повного перекриття руху транспорту на час ремонту.

Зокрема, 4 лютого з 10:30 на вулиці Прорізній, 15 тривають роботи з ремонту трубопроводу діаметром 400 мм із розриттям проїжджої частини. У зв’язку з цим частково обмежений рух транспорту в напрямку вулиці Хрещатик. На період виконання робіт тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес на вулиці Прорізній.

Крім того, повністю перекрито рух транспорту на вулиці Старокиївській — на ділянці від вулиці Богдана Гаврилишина до будинку № 10-А.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.