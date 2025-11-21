Резерв талантов: ЕС создает новую цифровую платформу для найма иностранных работников

Европейский Союз запустит "Резерв данных талантов ЕС" — Talent Pool — новую цифровую платформу, которая упростит для компаний набор работников из стран, не входящих в евроблок. Система будет связывать вакансии по профессиям с кандидатами из-за границы, в то же время формируя безопасные и законные процедуры трудоустройства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Комитет по гражданским свободам достиг соглашения с Советом ЕС по созданию цифровой платформы. Чтобы новые правила вступили в силу, соглашение должны быть официально одобрены Европейским парламентом и Советом.

Хотя участие государств-членов является добровольным, платформа имеет потенциал существенно поддержать европейские компании в борьбе с нехваткой кадров.

Требования к странам и работодателям

"Государства-члены должны будут обеспечить, чтобы все участвующие работодатели и организации, такие как агентства временной занятости или посредники на рынке труда, были законно зарегистрированы в стране-участнице ЕС и соблюдали соответствующие законы ЕС", — говорится в сообщении Европарламента.

Каждое предложение работы, опубликованное в базе данных талантов ЕС, должно содержать как минимум название и контактные данные работодателя, описание вакансии и информацию о месте работы. По желанию также можно добавить детали относительно начальной зарплаты или характеристик компании.

Регистрация кандидатов

Заинтересованные кандидаты смогут создать профиль, видимый для работодателей, включая свою квалификацию и опыт.

Благодаря усилиям депутатов Европарламента также было договорено, что в профилях должным образом указываться навыки, приобретенные или подтвержденные в рамках партнерств ЕС по развитию талантов или других двусторонних соглашений.

Кандидаты также могут указать желаемую страну работы и готовность к трудоустройству. Для регистрации им нужно будет добиться совершеннолетия в стране, где они намерены работать.



В Европарламенте отметили, что ни регистрация, ни отбор на вакансию через платформу резерва талантов ЕС не будут гарантировать получение разрешений на работу и проживание, все еще подлежащих иммиграционным процедурам в отдельных государствах-членах, включая проверки безопасности.

Еврокомиссия будет проводить информационные и рекламные кампании для повышения видимости платформы за пределами блока. Делегации ЕС в третьих странах примут участие в этих кампаниях.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине, реализуемый Международной организацией труда.