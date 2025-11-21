Резерв талантів: ЄС створює нову цифрову платформу для найму іноземних працівників

Європейський Союз запустить "Резерв даних талантів ЄС" – Talent Pool — нову цифрову платформу, яка спростить для компаній набір працівників з країн, що не входять до євроблоку. Система пов’язуватиме вакансії за професіями з кандидатами з-за кордону, водночас формуючи безпечні та законні процедури працевлаштування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Комітету з громадянських свобод досягли угоди з Радою ЄС щодо створення цифрової платформи. Щоб нові правила набули чинності, угоду мають офіційно схвалити Європейський парламент і Рада.

Хоча участь держав-членів є добровільною, платформа має потенціал суттєво підтримати європейські компанії у боротьбі з нестачею кадрів.

Вимоги до країн та роботодавців

"Держави-члени повинні будуть забезпечити, щоб усі роботодавці та організації, що беруть участь, такі як агентства тимчасової зайнятості або посередники на ринку праці, були законно зареєстровані в країні-учасниці ЄС та дотримувалися відповідних законів ЄС", — йдеться у повідомленні Європарламенту.

Кожна пропозиція роботи, опублікована в базі даних талантів ЄС, повинна містити щонайменше назву та контактні дані роботодавця, опис вакансії та інформацію про місце роботи. За бажанням, також можна додати деталі щодо початкової зарплати або характеристик компанії.

Реєстрація кандидатів

Зацікавлені кандидати зможуть створити профіль, видимий для роботодавців , включаючи свою кваліфікацію та досвід.

Завдяки зусиллям депутатів Європарламенту також було домовлено, що в профілях будуть належним чином вказуватися навички, набуті або підтверджені в рамках партнерств ЄС з розвитку талантів чи інших двосторонніх угод.

Кандидати також зможуть вказати бажану країну роботи та готовність до працевлаштування. Для реєстрації їм потрібно буде досягти повноліття в країні, де вони мають намір працювати.



У Європарламенті зауважили, що ні реєстрація, ні відбір на вакансію через платформу резерву талантів ЄС не гарантуватимуть отримання дозволів на роботу та проживання, які все ще підлягатимуть імміграційним процедурам в окремих державах-членах, включаючи перевірки безпеки.

Єврокомісія проводитиме інформаційні та рекламні кампанії для підвищення видимості платформи за межами блоку. Делегації ЄС у третіх країнах братимуть участь у цих кампаніях.

