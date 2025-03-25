Робота в Румунії – які нові правила треба враховувати українцям

Після того, як Румунія офіційно приєдналася до Шенгенської зони, відбувся певний ряд змін у правилах перебування та працевлаштування для громадян України.

Це важливе нововведення відкриває нові можливості для українців, які хочуть працювати та жити в цій країні. У зв’язку з цими змінами важливо розуміти, як працюють нові правила, що потрібно для легалізації перебування, і які можливості та умови праці в Румунії пропонує ринок.

Працевлаштування в Румунії

Румунія активно підтримує працевлаштування іноземців, зокрема українців, і пропонує різноманітні можливості для роботи. Після початку повномасштабної війни в Україні на румунському ринку було працевлаштовано тисячі українців.

У цьому контексті слід зазначити, що значна частина українських компаній, що працюють у Румунії, спеціалізується на таких галузях, як ІТ, послуги, будівництво та торгівля.

В цілому, Румунія має широкий спектр вакансій для іноземців. Зокрема, тут спостерігається великий попит на працівників у таких галузях, як:

Автомобільна промисловість : виробництво автомобільних запчастин, збирання машин.

Харчова і переробна промисловість : робота на фабриках, що займаються обробкою та виробництвом продуктів харчування.

Пекарні та кондитерські підприємства : де також пропонуються досить пристойні умови праці в Румунії, з соціальними гарантіями та умовами.

Це створює безліч можливостей для українців, які хочуть працювати в цих галузях, навіть без знання румунської мови.

Ці підприємства зазвичай шукають працівників, готових працювати без знання румунської мови, хоча, звісно, володіння мовою може суттєво покращити можливості для працевлаштування та підвищити рівень заробітної плати.

Переваги працевлаштування в Румунії

Румунія пропонує низку переваг для працівників з України, в порівнянні навіть з популярними для заробітків країн, як-то Польща, наприклад:

Гнучкий робочий графік . Більшість підприємств пропонують стандартний 8-годинний робочий день. Можлива і понаднормова робота, але лише за виробничої необхідності, що дозволяє підтримувати баланс між роботою та особистим життям.

Додаткові бонуси . Окрім основної заробітної плати, багато компаній надають своїм працівникам додаткові бонуси, наприклад, харчові картки, що значно спрощують життя людям, якщо у них невеликий місячний дохід.

Мовний бар'єр – не перешкода . Багато вакансій та підприємств не вимагають знання румунської мови, принаймні на досконалому рівні. При цьому чимало підприємств пропонують умови роботи, де співробітники можуть спілкуватися російською мовою, якщо українців таке влаштовує. Проте якщо хочете вищу зарплату та більше кар’єрних можливостей – краще вчіть румунську мову..

Легалізація перебування. Оформлення статусу тимчасового захисту або посвідки на проживання дозволяє працювати в Румунії легально та забезпечує доступ до ринку праці.

Ще одна суттєва перевага умов праці в Румунії – це надання допомоги для жінок з дітьми. Багато роботодавців у цій країні забезпечують спеціальні умови, зокрема, догляд за дітьми для своїх працівників. Це робить Румунію особливо привабливою для жінок, які шукають стабільну роботу, але мають на руках малих дітей.

Легалізація перебування та роботи в Румунії

Після приєднання Румунії до Шенгенської зони (це сталося 31 березня 2024 року), змінилися правила щодо перебування українців на території країни.

Зокрема, українці тепер підпадають під умови безвізового режиму з Європейським Союзом, що означає можливість перебувати в країні до 90 днів протягом 180-денного періоду. Тому для того, щоб мати гідні умови праці в Румунії і влане, легально там знаходитись, потрібно подбати про документи.

Тимчасовий захист

Українці можуть отримати статус тимчасового захисту в Румунії. Цей статус надається незалежно від того, де особа перебувала до початку повномасштабної війни в Україні. Він забезпечує можливість не тільки проживати в країні, але й працювати, отримувати медичні послуги та інші соціальні гарантії.

Статус тимчасового захисту можна отримати навіть у випадку, якщо особа вже скористалася прихистком в іншій країні ЄС або мала візи чи посвідки на проживання в інших європейських державах.

Посвідка на проживання

Для тих, хто планує залишатися в Румунії довше за 90 днів, є ще один варіант – отримання посвідки на проживання.

Спочатку можна перебувати в країні за біометричним паспортом, а через три місяці подати заяву на посвідку на проживання. Це дозволяє продовжити перебування та працювати в Румунії легально.

Документи для в'їзду та перебування

Для в'їзду до Румунії громадянам України найкраще мати біометричний паспорт. Однак, залежно від пункту пропуску та рішення прикордонної служби, можна в’їхати і за внутрішнім паспортом України.

Враховуючи можливі труднощі, рекомендується оформити біометричний паспорт заздалегідь, щоб уникнути будь-яких непорозумінь на кордоні.

Що дає тимчасовий захист в Румунії

Тимчасовий захист виступає оптимальним механізмом легалізації перебування українських громадян на території Румунії. Цей статус вирізняється своєю універсальністю, оскільки доступний для всіх категорій українців, включаючи тих, хто залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Отримавши цей статус, особа отримує:

повноцінне право на проживання в межах Румунії з можливістю вільного пересування територією країни;

безперешкодний доступ до системи охорони здоров'я та отримання необхідної медичної допомоги;

можливість офіційного працевлаштування на румунському ринку праці без додаткових дозволів;

гарантований доступ до соціального забезпечення та державних послуг.

Таким чином, Румунія вважається однією з найбільш привабливих країн для працевлаштування українців завдяки своїй ліберальній політиці щодо легалізації іноземних працівників, а також широким можливостям на ринку праці.