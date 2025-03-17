Робота в Румунії: топ найкращих ресурсів для українців

Робота в Румунії має багато переваг, особливо для іноземних працівників. Однією з головних є конкурентоспроможний рівень заробітної плати, яка часто вище, ніж у сусідніх країнах, а також низькі податкові ставки, що дозволяє зберігати більше доходу. Крім того, Румунія має розвинутий ринок праці в різних галузях, включаючи IT, будівництво та сільське господарство, що створює різноманітні можливості для працевлаштування.

Крім цього, країна пропонує високу якість життя з доступними цінами на житло та продукти. Детальніше про пошук роботи в Румунії та особливості ринку праці читайте далі.

Найпопулярніші вакансії в Румунії для українців

Наразі для українців є багато можливостей для працевлаштування, особливо в таких сферах, як харчова промисловість, торгівля та обслуговування. Жінки, навіть з мінімальним рівнем знання румунської мови, можуть знайти роботу на підприємствах, де цікавляться працівниками без високих вимог до мови. Чоловіки ж, навіть без знання мови, мають можливість працювати в будівництві, на виробництві, на автозаводах, складах або водіями.

Також українці активно працюють у сільському господарстві, виконуючи сезонні роботи, наприклад, збір ягід. У сфері туризму є попит на різні професії, а для тих, хто має досвід водіння вантажних автомобілів, відкриваються вакансії для перевезень у межах ЄС. Також робота в Румунії пропонується для технічних спеціалістів, таких як інженери, програмісти або будівельники, також є постійний попит. А якщо ви ще маєте високий рівень англійської і знаєтеся на технологіях, можна спробувати себе у IT-сфері, в кол-центрах або на посадах викладачів англійської мови.

Пошук роботи в Румунії через сайти

Пошук через онлайн-ресурси став зручним завдяки численним платформам, які пропонують вакансії для українців. Міжнародні сайти зібрали вакансії, що відповідають різним кваліфікаціям, від різноробочих до спеціалістів у технічних та інших сферах.

На таких платформах можна знайти перевірені пропозиції від роботодавців, а також відфільтрувати їх за різними критеріями, що дозволяє значно спростити процес пошуку роботи. Також в нагоді можуть стати такі платформи, як:

Jooble UAtalents Layboard HOSCO Refugeejobs Refugees Ejobs JobsForUkraine Bestjobs MyJob CareerJet Jobradar24 Indeed

Онлайн-ресурси, що спеціалізуються на вакансіях для біженців, також є корисним інструментом для пошуку роботи в Румунії. Зокрема, Refugeejobs та Refugees зібрали вакансії, орієнтуючись на потреби осіб, які шукають притулку в країні.

Локальні румунські сайти, такі як Ejobs та Bestjobs, також мають окремі сторінки для українців, де можна знайти пропозиції як для повної, так і для часткової зайнятості. Інші популярні платформи в Румунії, такі як MyJob, CareerJet, Jobradar24 і Indeed, пропонують широкий спектр вакансій для шукачів роботи.

Пошук роботи в Румунії для біженців: що треба знати

Пошук роботи в Румунії для біженців може бути складним, але він цілком можливий при правильному підході. Перш за все, важливо зберегти всі корисні документи з контактами та інформацією для українців, які підготували румунські організації. Міжнародна організація з міграції також підготувала гайд, який допоможе розібратися в процесах працевлаштування в країні. В цілому є три основних варіантів пошуку роботи:

Оформлення тимчасового захисту. Подача заявки на надання притулку. Влаштування через відкриту робочу візу.

Існують різні варіанти працевлаштування для біженців залежно від статусу. Якщо ви подали заявку на притулок, вам надається право працювати після трьох місяців очікування, за умови отримання притулку. Якщо ж ви отримали тимчасовий захист, це дозволяє працювати без затримок. Також можливо працевлаштуватися за робочою візою, якщо вона у вас є, що дозволяє працювати одразу за трудовим договором без додаткових дозволів.

Для роботи за фахом важливо мати підтвердження освіти, що відповідає вимогам ЄС. У разі відсутності таких підтверджень, можна подати декларацію до Міністерства праці Румунії, де вказати свої навички та досвід. Проте, варто пам’ятати, що для деяких професій, таких як лікарі, процедура підтвердження кваліфікації є обов’язковою.

Чи можуть допомогти урядові служби

Варто зазначити, що урядові служби можуть надати значну підтримку біженцям, які шукають роботу. Найбільше можливостей пропонує Національна агенція зайнятості Румунії, яка надає широкий спектр послуг для тих, хто бажає працевлаштуватися. Зареєструвавшись у агенції, ви зможете отримати безкоштовні консультації з питань працевлаштування, що допоможе вам краще орієнтуватися на ринку праці.

Крім того, агенція допомагає налагодити зв’язки з роботодавцями та організує професійну підготовку. Важливими є також послуги з сертифікації ваших знань та робочого досвіду, що значно спрощує процес працевлаштування. На сайті агенції доступна інформація про вакансії в різних містах Румунії, а також контактні дані та адреси офісів для особистого звернення.

Особливості пошуку роботи в Румунії через соцмережі

Пошук роботи в Румунії через соцмережі може бути ефективним способом знайти вакансії та налаштувати професійні контакти. Для цього варто приєднуватися до груп, де публікуються об’яви, таких як «Робота для українців у Румунії» чи «Buсharest Help Ukraine» на Facebook. Також через соцмережі можна знайти агентства з працевлаштування, наприклад, Lugera & Makler, що пропонує безкоштовні консультації з працевлаштування для українців. Деталі можна знайти на їхній сторінці у Facebook.

Facebook (групи з вакансіями, наприклад, «Робота для українців у Румунії»).

Facebook (сторінка агенції Lugera & Makler для консультацій).

LinkedIn (професійні оголошення).

Instagram (вакансії в різних галузях).

При пошуку роботи через соцмережі важливо дотримуватися обережності. Перевіряйте інформацію про роботодавців, шукайте відгуки, щоб уникнути шахрайства.