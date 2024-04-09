Румунія входить до "шенгену": що зміниться у працевлаштуванні українців

31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 року почала видавати шенгенські візи типу C. Громадяни України, які їдуть на роботу в Румунію за біометричним паспортом, тепер мають враховувати дні за безвізом. Натомість в цей період можна працювати в країні без додаткових дозволів на роботу.

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Про це повідомили у Міграційній платформі EWL.

До 31 березня громадяни України могли відвідувати Румунію в рамках безвізового режиму з ЄС також без віз, але час їхнього перебування не зараховувався до загального терміну знаходження в Євросоюзі. Відтепер умови безвізу України з ЄС дозволяють українцям перебувати Румунії не більше 90 днів за 180 днів, якщо вони не отримують посвідку на проживання чи тимчасовий захист.

"Це єдина відмінність, яка стосуватиметься громадян України, які планують відвідувати, перебувати чи працювати в Румунії. В цілому, Румунія залишається країною в ЄС, де найпростіше легалізуватися і працевлаштуватися для громадян України", - коментує керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Для того, щоб залишитися в країні довше, слід отримати статус тимчасового захисту. Його в Румунії дають громадянам України незалежно від того, де вони були на початок повномасштабної війни. Навіть якщо вони вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або мали візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Ще один варіант - можна працювати на підставі біометрії три місяці, не отримуючи статус тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання.

За даними UNHCR станом на 24 березня в Румунії перебувало 78 673 громадян України, які мають статус тимчасової охорони. Минулого року Румунія фіксувала рекордне працевлаштування громадян України.

З початку повномасштабного вторгнення в Румунії було працевлаштовано 6954 українських громадян, які виїхали до Румунії через війну (дані за вересень 2023 року).

За інформацією президента Торгово-промислової палати Румунії (CCIR) Міхая Дарабана, понад 775 українських компаній вийшли на румунський ринок після російського вторгнення 24 лютого 2022 року і більше 300 українських компаній почали працювати в Румунії тільки в 2023 році.

Значна частина з них – це ІТ-сектор, сфера послуг, будівництво, торгівля, автомобільні перевезення вантажів, консультування з питань бізнесу та управління.