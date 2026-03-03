Запланована подія 2

Резервное питание общин: Киевщина получила более 280 тонн дизельного горючего от Польши

цистерна, дизельное горючее, Киевщина, Николай Калашник
Киевщина получила 282 тонны дизельного горючего от Польши/Фото: КОВА

В Киевскую область поступила партия дизельного горючего весом 282 тонны, предоставленная Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Правительственное агентство стратегических резервов Польши). Груз, состоявший из пяти цистерн, оперативно доставил "Укрзализныця" для дальнейшего распределения между общинами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, полученное топливо в ближайшее время будет распределено между территориальными общинами области. Основные направления использования:

  • обеспечение резервного питания объектов критической инфраструктуры;
  • заправка генераторов в котельных и водоканалах;
  • функционирование больниц, объектов социальной сферы и пунктов несокрушимости.

Формат снабжения топлива наливом позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивает независимость от работы сетей АЗС.

Сотрудничество с международными организациями продолжается для поддержки готовности области к возможным энергетическим вызовам.

Напомним, в феврале Киевская область получила 40 комплектов автономного оборудования от литовской организации Stiprūs-карту при содействии Посольства Литовской Республики в Украине. Генераторы передали детским домам семейного типа.

Автор:
Татьяна Ковальчук