Резервне живлення громад: Київщина отримала понад 280 тонн дизельного пального від Польщі

цистерна, дизельне пальне, Київщина, Микола Калашник
Київщина отримала 282 тонни дизельного пального від Польщі / Фото: КОВА

До Київської області надійшла партія дизельного пального вагою 282 тонни, надана Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Урядове агентство стратегічних резервів Польщі). Вантаж, що складався з п’яти цистерн, оперативно доставила “Укрзалізниця” для подальшого розподілу між громадами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, отримане паливо найближчим часом розподілять між територіальними громадами області. Основні напрямки використання:

  • забезпечення резервного живлення об’єктів критичної інфраструктури; 
  • заправка генераторів у котельнях та на водоканалах; 
  • функціонування лікарень, об’єктів соціальної сфери та пунктів незламності.

Формат постачання палива наливом дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечує незалежність від роботи мереж АЗС.

Співпраця з міжнародними організаціями триває для підтримання готовності області до можливих енергетичних викликів.

Нагадаємо,у лютому Київська область отримала 40 комплектів автономного обладнання від литовської організації Stiprūs kartu за сприяння Посольства Литовської Республіки в Україні. Генератори передали дитячим будинкам сімейного типу.

Автор:
Тетяна Ковальчук