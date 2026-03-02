Запланована подія 2

Майже 10 МВт резервного живлення: Київщина отримала нову партію генераторів від Литви

генератор
Литва передала Київщині десятки генераторів / Урядовий портал

Київська область отримала чергову партію енергетичної допомоги від міжнародних партнерів. Цього разу Литва передала регіону понад 80 генераторів, які використовуватимуться для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Литва посилила енергетичну безпеку Київщини

У передачі обладнання взяв участь заступник посла Литви в Україні Донатас Буткус.

Отримані генератори використовуватимуться для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема котелень, водоканалів, пунктів незламності, лікарень, закладів освіти та соціальних установ. В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру резервне електроживлення є ключовим чинником стабільної роботи громад.

Загалом від початку масованих атак на енергосистему Київщина отримала від міжнародних партнерів 780 генераторів і 182 портативні зарядні станції. Сукупна потужність переданого обладнання становить майже 10 МВт.

Частина генераторів, які експлуатуються з перших хвиль обстрілів, уже відпрацювала значну кількість мотогодин. Тому нові поставки дають змогу не лише посилювати систему резервного живлення, а й здійснювати планову ротацію та технічне обслуговування наявного обладнання.

Фото 2 — Майже 10 МВт резервного живлення: Київщина отримала нову партію генераторів від Литви

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Автор:
Ольга Опенько