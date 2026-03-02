Запланована подія 2

Около 10 МВт резервного питания: Киевщина получила новую партию генераторов от Литвы

Киевская область получила очередную партию энергетической помощи международным партнерам. В этот раз Литва передала региону более 80 генераторов, которые будут использоваться для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Литва усилила энергетическую безопасность Киевщины

В передаче оборудования принял участие заместитель посла Литвы в Украине Донатас Буткус .

Полученные генераторы будут использоваться для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, в том числе котельных, водоканалов, пунктов несокрушимости, больниц, учебных заведений и социальных учреждений. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру резервное электропитание является ключевым фактором стабильной работы общин.

Всего с начала массированных атак на энергосистему Киевщина получила от международных партнеров 780 генераторов и 182 портативных зарядных станций. Совокупная мощность передаваемого оборудования составляет около 10 МВт.

Часть генераторов, эксплуатируемых с первых волн обстрелов, уже отработало значительное количество моточасов. Поэтому новые поставки позволяют не только усиливать систему резервного питания, но и плановую ротацию и техническое обслуживание имеющегося оборудования.

Ранее Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и заведений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ольга Опенько