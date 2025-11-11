Резидентами "Дія.City" стали уже 3000 компаний и уплатили почти 55 млрд грн налогов

С начала запуска специального налогового пространства "Дія.City" его резидентами стали уже 3 000 компаний, уплативших за все время около 55 млрд грн налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, к пространству "Дія.City" присоединилось уже 3000 резидентов, из которых более 400 — это defense tech-компании.

Эти специалисты и их технологические разработки работают сегодня непосредственно на оборону, создавая инновации для современной технологической войны.

"Мы запустили "Дія.City" за две недели до начала полномасштабного вторжения. Это уникальное налоговое и правовое пространство, которое даже во время войны позволило экосистеме технологического бизнеса и инновационных стартапов развиваться и вносить вклад в устойчивость украинской экономики", - подчеркнул министр.

Кто может стать резидентом "Дія.City"

Специальный правовой режим доступен для юридических лиц, отвечающих требованиям Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Резидентами могут стать компании, работающие в областях:

компьютерного программирования;

консультирование по вопросам информатизации;

издание компьютерных игр и другого программного обеспечения;

предоставление онлайн-сервисов и веб-услуг;

обработки данных;

образовательной деятельности в ИТ;

кибербезопасности.

Напомним, с января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое - до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений. В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.