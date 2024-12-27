Результаты земельных аукционов: более 18 миллионов гривен за один день

26 декабря на аукционах "Земельного банка" было реализовано 10 земельных участков общей площадью 746,3 га, расположенных в Закарпатской, Житомирской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Благодаря высокой конкуренции среди участников стартовая суммарная стоимость участков в 2,1 млн грн выросла до 18,2 млн грн, что в 8,6 раз превышает начальную цену.

Согласно сообщению, средняя стоимость одного гектара составила 24418 грн. В торгах приняло участие 58 предложений от участников.

Ожидаемый экономический эффект с учетом НДС достиг 21,8 млн. грн.

Самый дорогой лот

Наивысшую цену получил земельный участок с Полтавской области площадью 345,5 гектара. Ее стартовая стоимость выросла в 8,3 раза, а конечная цена составила 10 млн. грн. За лот соревновались 10 участников, победителем стало местное аграрное предприятие.

Стоимость одного гектара этого участка составляет 29037 грн.

Отмечается, что это были первые торги в Полтавской области. Высокая конкуренция среди участников способствовала существенному росту цен на лоты. Результаты показывают успешный старт работы "Земельного банка" в этом регионе и подтверждают значительный потенциал земельного рынка Украины.

Напомним, несколько дней назад Петровировский сельский совет в Одесской области начал блокировать передачу в субаренду 5,4 тыс. га государственных сельскохозяйственных земель через прозрачные аукционы. Это может стать причиной недополучения государством более 100 млн. грн. потенциальных доходов.