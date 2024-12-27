Результати земельних аукціонів: понад 18 мільйонів гривень за один день

26 грудня на аукціонах "Земельного банку" було реалізовано 10 земельних ділянок загальною площею 746,3 гектари, розташованих у Закарпатській, Житомирській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Завдяки високій конкуренції серед учасників, стартова сумарна вартість ділянок у 2,1 млн грн зросла до 18,2 млн грн, що у 8,6 разів перевищує початкову ціну.

Згідно з повідомленням, середня вартість одного гектара склала 24 418 грн. У торгах взяли участь 58 пропозицій від учасників.

Очікуваний економічний ефект з урахуванням ПДВ досяг 21,8 млн грн.

Найдорожчий лот

Найвищу ціну отримала земельна ділянка з Полтавщини площею 345,5 гектари. Її стартова вартість зросла у 8,3 рази, а кінцева ціна склала 10 млн грн. За лот змагалися 10 учасників, переможцем стало місцеве аграрне підприємство.

Вартість одного гектара цієї ділянки становить 29 037 грн.

Зазначається, що це були перші торги на Полтавщині. Висока конкуренція серед учасників сприяла суттєвому зростанню цін на лоти. Результати демонструють успішний старт роботи "Земельного банку" у цьому регіоні та підтверджують значний потенціал земельного ринку України.

Нагадаємо, кілька днів тому Петровірівська сільська рада на Одещині почала блокувати передачу в суборенду 5,4 тис. га державних сільськогосподарських земель через прозорі аукціони. Це може стати причиною недоотримання державою понад 100 мільйонів гривень потенційних доходів.