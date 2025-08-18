РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)

В ночь на 18 августа российская армия дважды ударила по территории Сумского государственного университета – сначала баллистической ракетой, а затем ударными беспилотниками. Повреждены 6 корпусов учебного заведения, общежитие, разрушены крыши, выбито более 1200 окон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Это уже третий удар по СумГУ – одному из самых мощных университетов Сумщины. Россияне сознательно уничтожают место, где молодежь получает знания. Их цель – сорвать учебный процесс и отобрать будущее", - написал Григоров.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, полиция и другие службы. Идет ликвидация последствий. Сотрудники вывозят дорогостоящее оборудование из выгоревшего корпуса. Внутри помещения залиты водой, размозжены окна, мебель, повсюду разбросаны обломки стекла.

"Атака была направлена против гражданской инфраструктуры - образовательного учреждения, одного из ведущих центров науки и культуры северо-востока Украины. Враг сознательно и цинично атакует места, где рождаются знания, проводятся исследования для сохранения человеческих жизней и развития общества, где формируется украинская культура и идентичность", - отметили в СумГУ.

Кроме того, в Сумах в результате удара зафиксировано повреждения админздания, в двух многоэтажных домах выбито около 100 окон, изуродован транспорт. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Напомним, в ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.