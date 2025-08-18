Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)

корпус СумГУ, разрушение
Последствия удара по СумГУ. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

В ночь на 18 августа российская армия дважды ударила по территории Сумского государственного университета – сначала баллистической ракетой, а затем ударными беспилотниками. Повреждены 6 корпусов учебного заведения, общежитие, разрушены крыши, выбито более 1200 окон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Это уже третий удар по СумГУ – одному из самых мощных университетов Сумщины. Россияне сознательно уничтожают место, где молодежь получает знания. Их цель – сорвать учебный процесс и отобрать будущее", - написал Григоров.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, полиция и другие службы. Идет ликвидация последствий. Сотрудники вывозят дорогостоящее оборудование из выгоревшего корпуса. Внутри помещения залиты водой, размозжены окна, мебель, повсюду разбросаны обломки стекла.

Фото 2 — РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)
Фото 3 — РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)
Фото 4 — РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)
Фото 5 — РФ ударила по Сумскому госуниверситету: повреждены шесть корпусов, выбиты окна (ФОТО)

"Атака была направлена против гражданской инфраструктуры - образовательного учреждения, одного из ведущих центров науки и культуры северо-востока Украины. Враг сознательно и цинично атакует места, где рождаются знания, проводятся исследования для сохранения человеческих жизней и развития общества, где формируется украинская культура и идентичность", - отметили в СумГУ.

Кроме того, в Сумах в результате удара зафиксировано повреждения админздания, в двух многоэтажных домах выбито около 100 окон, изуродован транспорт. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Напомним, в ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук