Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Россия ударила по учебному подразделению ВСУ: есть погибший, еще 11 раненых

В ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степенях тяжести. Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", - говорится в сообщении.

Уведомление личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на предпринятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

На месте удара работают экстренные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В Сухопутных войсках добавили, что для сохранения жизни и здоровья личного состава идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Также было добавлено, что принимаются дополнительные меры безопасности по защите военнослужащих от ракетных и воздушных атак врага.

Напомним, 1 июня Россия ударила ракетой "Искандер" по 239 полигону в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за этой трагедии.

Автор:
Татьяна Бессараб