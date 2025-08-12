Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий, ще 11 поранених

У ніч проти 12 серпня російські військові завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

"Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

На місці удару працюють відповідні екстрені служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

У Сухопутних військах додали, що для збереження життя та здоров’я особового складу триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також було додано, що вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців від ракетних і повітряних атак ворога.

Нагадаємо, 1 червня Росія вдарила ракетою "Іскандер" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через цю трагедію.