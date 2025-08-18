РФ вдарила по Сумському держуніверситету: пошкоджено шість корпусів, вибито вікна (ФОТО)

У ніч на 18 серпня російська армія двічі вдарила по території Сумського державного університету – спочатку балістичною ракетою, а потім ударними безпілотниками. Пошкоджено шість корпусів навчального закладу, гуртожиток, зруйновані дахи, вибито понад 1200 вікон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Це вже третій удар по СумДУ – одному з найпотужніших університетів Сумщини. Росіяни свідомо нищать місце, де молодь здобуває знання. Їхня мета – зірвати навчальний процес і відібрати майбутнє", – написав Григоров.

На місці події працюють співробітники ДСНС, поліція та інші служби. Триває ліквідація наслідків. Співробітники вивозять дороговартісне обладнання з вигорілого корпусу. Всередині приміщення залиті водою, розтрощені вікна, меблі, всюди розкидані уламки скла.

"Атака була спрямована проти цивільної інфраструктури – освітнього закладу, одного з провідних центрів науки й культури північного сходу України. Ворог свідомо й цинічно атакує місця, де народжуються знання, проводяться дослідження задля збереження людських життів і розвитку суспільства, де формується українська культура та ідентичність", — зазначили в СумДУ.

Крім того у Сумах внаслідок удару зафіксовано пошкодження адмінбудівлі , у двох багатоповерхових будинках вибито близько 100 вікон, понівечено транспорт. На щастя, постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня російські військові завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.