Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ усиливает давление на рынок растительного масла: Украина сохраняет 33% мирового экспорта, но теряет позиции на ключевых рынках

подсолнечное масло
Украина остается крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире / Depositphotos

Украина остается крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла с долей около 33%, однако, Россия активно наращивает переработку и постепенно усиливает позиции на ключевых экспортных рынках, в частности в Индии, Турции и ЕС.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает аналитик информационно-аналитического агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

По его словам, после 2022 г. РФ смогла частично закрепиться на рынке Индии, где Украина ранее была поставщиком №1, а также наращивает присутствие в Турции и Италии.

"В спину нам постоянно дышит Россия, которая наращивает переработку и фактически наступает на пятки", - отметил он.

Украинская переработка подсолнечника остается критически зависимой от экспорта. Внутреннее потребление не превышает 300 тыс. тонн, тогда как потенциал экспорта оценивается в 6 млн тонн в год.

Фактические объемы последних лет не превышали 5 млн тонн из-за логистических ограничений и нестабильности урожайности.

Маржинальность переработки в феврале 2026 составила около 7%, что указывает на ограниченный финансовый запас отрасли.

В пятерку крупнейших экспортеров подсолнечного масла входят:

  • Украина - 33%
  • Россия - 30%
  • Аргентина - 14%
  • Турция и Казахстан - по 5%

Фактически, Украина и РФ контролируют более 60% мирового рынка, что формирует прямую конкуренцию между странами.

Украинское масло остается в премиальном сегменте, однако рост предложения в Черноморском регионе может оказывать давление на цены.

В то же время, поддержку рынка обеспечивают внешние факторы — нестабильность на Ближнем Востоке и подорожание соевого масла.

Конкуренция усиливается и в смежных сегментах. РФ увеличила площади под озимым рапсом более чем на 50%, ориентируясь на китайский рынок.

В то же время Украина наращивает экспорт:

  • рапсовое масло — вдвое больше, чем в прошлом
  • соевый шрот - +50%

Основные покупатели – страны ЕС и Таиланд.

Поддержку внутренней переработки обеспечил введенный в 2025 году 10% экспортный сбор на семена рапса и сои, что стимулировало переработку внутри страны.

В УкрАгроКонсалте ожидают, что в сезоне 2026/2027 производство масличных культур в Украине продолжит расти. Урожай подсолнечника может достичь 13,7 млн. тонн.

Несмотря на военные риски, именно масляный сектор остается наиболее устойчивым и быстро восстанавливается.

Напомним, что в Украине в 2025/2026 маркетинговом году производство подсолнечника сократится примерно на 10%, что может усилить конкуренцию между переработчиками за сырье и повлиять на баланс предложения на рынке подсолнечного масла.

Автор:
Лариса Крупко