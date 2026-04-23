РФ усиливает давление на рынок растительного масла: Украина сохраняет 33% мирового экспорта, но теряет позиции на ключевых рынках

Украина остается крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла с долей около 33%, однако, Россия активно наращивает переработку и постепенно усиливает позиции на ключевых экспортных рынках, в частности в Индии, Турции и ЕС.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает аналитик информационно-аналитического агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

По его словам, после 2022 г. РФ смогла частично закрепиться на рынке Индии, где Украина ранее была поставщиком №1, а также наращивает присутствие в Турции и Италии.

"В спину нам постоянно дышит Россия, которая наращивает переработку и фактически наступает на пятки", - отметил он.

Украинская переработка подсолнечника остается критически зависимой от экспорта. Внутреннее потребление не превышает 300 тыс. тонн, тогда как потенциал экспорта оценивается в 6 млн тонн в год.

Фактические объемы последних лет не превышали 5 млн тонн из-за логистических ограничений и нестабильности урожайности.

Маржинальность переработки в феврале 2026 составила около 7%, что указывает на ограниченный финансовый запас отрасли.

В пятерку крупнейших экспортеров подсолнечного масла входят:

Украина - 33%

Россия - 30%

Аргентина - 14%

Турция и Казахстан - по 5%

Фактически, Украина и РФ контролируют более 60% мирового рынка, что формирует прямую конкуренцию между странами.

Украинское масло остается в премиальном сегменте, однако рост предложения в Черноморском регионе может оказывать давление на цены.

В то же время, поддержку рынка обеспечивают внешние факторы — нестабильность на Ближнем Востоке и подорожание соевого масла.

Конкуренция усиливается и в смежных сегментах. РФ увеличила площади под озимым рапсом более чем на 50%, ориентируясь на китайский рынок.

В то же время Украина наращивает экспорт:

рапсовое масло — вдвое больше, чем в прошлом

соевый шрот - +50%

Основные покупатели – страны ЕС и Таиланд.

Поддержку внутренней переработки обеспечил введенный в 2025 году 10% экспортный сбор на семена рапса и сои, что стимулировало переработку внутри страны.

В УкрАгроКонсалте ожидают, что в сезоне 2026/2027 производство масличных культур в Украине продолжит расти. Урожай подсолнечника может достичь 13,7 млн. тонн.

Несмотря на военные риски, именно масляный сектор остается наиболее устойчивым и быстро восстанавливается.

Напомним, что в Украине в 2025/2026 маркетинговом году производство подсолнечника сократится примерно на 10%, что может усилить конкуренцию между переработчиками за сырье и повлиять на баланс предложения на рынке подсолнечного масла.