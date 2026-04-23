РФ посилює тиск на ринок олії: Україна зберігає 33% світового експорту, але втрачає позиції на ключових ринках

Україна залишається найбільшим світовим експортером соняшникової олії з часткою близько 33%, однак Росія активно нарощує переробку та поступово посилює позиції на ключових експортних ринках, зокрема в Індії, Туреччині та ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

За його словами, після 2022 року РФ змогла частково закріпитися на ринку Індії, де Україна раніше була постачальником №1, а також нарощує присутність у Туреччині та Італії.

“У спину нам постійно дихає Росія, яка нарощує переробку і, фактично, наступає на п’яти”, — зазначив він.

Українська переробка соняшнику залишається критично залежною від експорту. Внутрішнє споживання не перевищує 300 тис. тонн, тоді як потенціал експорту оцінюється до 6 млн тонн на рік.

Фактичні обсяги останніх років не перевищували 5 млн тонн через логістичні обмеження та нестабільність врожайності.

Маржинальність переробки у лютому 2026 року становила близько 7%, що вказує на обмежений фінансовий запас галузі.

До п’ятірки найбільших експортерів соняшникової олії входять:

Україна — 33%

Росія — 30%

Аргентина — 14%

Туреччина та Казахстан — по 5%

Фактично Україна і РФ контролюють понад 60% світового ринку, що формує пряму конкуренцію між країнами.

Українська олія залишається в преміальному сегменті, однак зростання пропозиції в Чорноморському регіоні може чинити тиск на ціни.

Водночас підтримку ринку забезпечують зовнішні фактори — нестабільність на Близькому Сході та подорожчання соєвої олії.

Конкуренція посилюється і в суміжних сегментах. РФ збільшила площі під озимим ріпаком більш ніж на 50%, орієнтуючись на китайський ринок.

Водночас Україна нарощує експорт:

ріпакова олія — удвічі більше, ніж торік

соєвий шрот — +50%

Основні покупці — країни ЄС та Таїланд.

Підтримку внутрішньої переробки забезпечив запроваджений у 2025 році 10% експортний збір на насіння ріпаку та сої, що стимулювало переробку всередині країни.

В “УкрАгроКонсалті” очікують, що у сезоні 2026/2027 виробництво олійних культур в Україні продовжить зростати. Врожай соняшнику може сягнути 13,7 млн тонн.

Попри воєнні ризики, саме олійний сектор залишається найбільш стійким і швидко відновлюється.

Нагадаємо, що в Україні у 2025/2026 маркетинговому році виробництво соняшнику скоротиться приблизно на 10%, що може посилити конкуренцію між переробниками за сировину та вплинути на баланс пропозиції на ринку соняшникової олії.