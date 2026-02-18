Ринат Ахметов выделил 10 млн грн в поддержку скелетониста Владислава Гераскевича

17 февраля президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов объявил о передаче десяти миллионов гривен в поддержку украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Средства будут перечислены на счет БО "Благотворительный фонд Гераскевича".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте футбольного клуба.

Договоренность была достигнута в ходе встречи представителей Фонда Рината Ахметова с украинским олимпийцем. Спортсмен и его тренерский штаб получат средства, " равные призовым за олимпийское золото " .

"Влада Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако в Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев - это самая высокая награда", - подчеркнул Ахметов.

Бизнесмен отметил, что предоставленные средства помогут спортсмену сохранить ресурсы для карьеры и дальнейшей деятельности по защите интересов Украины на международной арене.

"Я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу и сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину", – заявил он.

"Шлем памяти"

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича за намерение выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших в результате военной агрессии РФ.

По информации Министерства молодежи и спорта Украины, о снятии соревнований скелетониста Владислава Гераскевича стало известно перед первым заездом на Олимпийских играх в Милане. Как рассказал сам спортсмен, накануне старта у него была встреча с президентшей МОК Кирсти Ковентри. После отказа Гераскевича не надевать на соревнование "шлем памяти" со фотографиями 22 украинских спортсменов, чью жизнь унесла российская агрессия, ему сообщили о дисквалификации.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный поддержал украинского спортсмена словами: "Владислав, ты поступил достойно! Мы с тобой". По мнению главы ведомства, решение жюри IBSF выглядит как ошибка, которую не решились исправить.

Свой "шлем памяти" спортсмен намерен выставить на аукцион, чтобы собрать средства для ВСУ.

Поддержка Гераскевича

Дело приобрело большой резонанс и стало едва ли не самым обсуждаемым событием Олимпиады-2026. Атлеты, политики, бизнесмены и люди со всего мира выразили свою поддержку и солидарность с Владом Гераскевичем.

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить члена национальной олимпийской команды Украины скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Об этом говорится в указе главы государства №119/2026 от 12 февраля.

12 февраля monobank объявил о присуждении одного миллиона премии украинскому скелетонисту.

"Владислав Гераскевич — достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины… Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый представляющий нашу страну спортсмен знал — для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", — отметил соучредитель банка Олег Гороховский. Он призвал бизнес приобщиться к инициативе и тоже выплатили спортсмену денежную премию.

Несправедливое решение МОК возмутило третьего президента Украины. 14 февраля Виктор Ющенко опубликовал открытое обращение к исполнительному комитету Международного олимпийского комитета и лично к президенту Керсте Ковентри, отметив: "Владислав привез в Милан не политику. Он привез туда разорванное сердце нашей нации. Каждое лицо на его шлеме — это не "картинка", это жизнь, которая жизнь, которая вы хотите. "Заклеив" эти фотографии, вы требуете от украинцев заклеить свои раны, чтобы они не портили вам "праздник спорта". Это фарисейство, которому нет оправдания".