Рінат Ахметов виділив 10 млн грн на підтримку скелетоніста Владислава Гераскевича

17 лютого президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов оголосив про передачу десять мільйонів гривень на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Кошти буде перераховано на рахунок БО "Благодійний фонд Гераскевича".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відповідну заяву, яка була опублікована на сайті футбольного клубу.

Домовленість була досягнута під час зустрічі представників Фонду Ріната Ахметова з українським олімпійцем. Спортсмен та його тренерський штаб отримають кошти, що "дорівнюють призовим за олімпійське золото".

"Влада Гераскевича позбавили можливості боротися за перемогу на Олімпійських іграх, проте до України він повертається справжнім переможцем. Повага та гордість, які він заслужив своїм вчинком серед українців, – це найвища нагорода", – наголосив Ахметов.

Бізнесмен зазначив, що надані кошти допоможуть спортсмену зберегти ресурси для кар’єри та подальшої діяльності з захисту інтересів України на міжнародній арені.

"Я хочу, щоб у нього було достатньо енергії та ресурсів для продовження спортивної кар’єри, а також боротьби за правду, свободу та збереження пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну", – заявив він.

"Шолом памʼяті"

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував скелетоніста Владислава Гераскевича за намір виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі із зображенням українських спортсменів, загиблих внаслідок військової агресії РФ.

За інформацією Міністерства молоді і спорта України, про зняття зі змагань скелетоніста Владислава Гераскевича стало відомо перед першим заїздом на Олімпійських іграх у Мілані. Як розповів сам спортсмен, напередодні старту він мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Після відмови Гераскевича не вдягати на змагання "шолом пам'яті" зі світлинами 22 українських спортсменів, чиє життя забрала російська агресія, йому повідомили про дискваліфікацію.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підтримав українського спортсмена словами: "Владиславе, ти вчинив гідно! Ми з тобою". На думку очільника відомства, рішення журі IBSF виглядає як помилка, яку не наважились виправити.

Свій "шолом пам'яті" спортсмен планує виставити на аукціон, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Підтримка Гераскевича

Справа набула великого резонансу і стала чи не найбільш обговорюваною подією Олімпіади 2026. Атлети, політики й люди з усього світу висловили свою підтримку та солідарність із Владом Гераскевичем.

Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити члена національної олімпійської команди України скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Про це йдеться в указі голови держави №119/2026 від 12 лютого.

12 лютого monobank оголосив про присудження одного мільйона премії українському скелетоністу.

"Владислав Гераскевич — гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України… Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав — для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ", — зазначив співзасновник банку Олег Гороховський. Він закликав бізнес долучитися до ініціативи й теж виплатили спортсмену грошову премію.

Несправедливе рішення МОК обурило третього президента України. 14 лютого Віктор Ющенко опублікував відкрите звернення до виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету та особисто до президентки Керсті Ковентрі, зазначивши: "Владислав привіз до Мілана не політику. Він привіз туди розірване серце нашої нації. Кожне обличчя на його шоломі — це не "картинка", це життя, яке було відібране кулею чи ракетою. Коли ви вимагаєте "заклеїти" ці фотографії, ви вимагаєте від українців заклеїти свої рани, щоб вони не псували вам "свято спорту". Це фарисейство, якому немає виправдання".