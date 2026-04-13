Риски просрочки контрактов: Spike Brokers сообщают о перегрузке зерновых терминалов

В последнюю неделю в украинских морских портах зафиксировано значительное накопление кукурузы. Логистическая система работает на грани мощности из-за интенсивного потока грузов, прибывающих для отправки на экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Spike Brokers .

Перегруженность отдельных терминалов привела к очереди наземного транспорта и ограничению скорости выгрузки зерна.

География экспорта и объемы

С начала апреля 2026 г. Украина уже успела экспортировать 816,6 тыс. тонн кукурузы. Несмотря на логистические пробки, спрос на украинскую зерновую остается высоким, особенно в Средиземноморье и Европе.

Ключевые направления поставок в апреле:

  • Турция: 265 тыс. тонн;
  • Италия: 148 тыс. тонн;
  • Другие страны: Испания, Нидерланды, Тунис и Бельгия.

Ценовая динамика

Избыток предложения в портах и сложности с отгрузкой давят на закупочные цены. За последнюю неделю экспортная стоимость кукурузы в Украине снизилась на $2.

  • CPT Одесса (закупка в порту): $214/т.
  • FOB (отгрузка с судна): $226–228/т.

Аналитики отмечают, что стабильный спрос со стороны европейских покупателей помогает удерживать цены от более глубокого падения, однако скорость преодоления "узких мест" в портовой логистике будет определяющей для темпов экспорта до конца месяца.

Напомним, на этой неделе в Украине также зафиксировано падение стоимости фуражной кукурузы . Трейдеры объясняют это насыщением рынка и сдержанной активностью переработчиков.

Максим Кольц