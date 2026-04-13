Ризики прострочення контрактів: Spike Brokers повідомляють про перевантаження зернових терміналів
Протягом останнього тижня в українських морських портах зафіксовано значне накопичення кукурудзи. Логістична система працює на межі потужності через інтенсивний потік вантажів, що прибувають для відправки на експорт.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.
Перевантаженість окремих терміналів призвела до черг наземного транспорту та обмеження швидкості вивантаження зерна.
Географія експорту та обсяги
З початку квітня 2026 року Україна вже встигла експортувати 816,6 тис. тонн кукурудзи. Попри логістичні затори, попит на українську зернову залишається високим, особливо в Середземномор’ї та Європі.
Ключові напрямки поставок у квітні:
- Туреччина: 265 тис. тонн;
- Італія: 148 тис. тонн;
- Інші країни: Іспанія, Нідерланди, Туніс та Бельгія.
Цінова динаміка
Надлишок пропозиції в портах та складнощі з відвантаженням тиснуть на закупівельні ціни. За останній тиждень експортна вартість кукурудзи в Україні знизилася на $2.
- CPT Одеса (закупівля в порту): $214/т.
- FOB (відвантаження з судна): $226–228/т.
Аналітики зазначають, що стабільний попит з боку європейських покупців допомагає утримувати ціни від глибшого падіння, проте швидкість подолання "вузьких місць" у портовій логістиці буде визначальною для темпів експорту до кінця місяця.
Нагадаємо, цього тижня в Україні також зафіксовано падіння вартості фуражної кукурудзи. Трейдери пояснюють це насиченням ринку та стриманою активністю переробників.