Ризики прострочення контрактів: Spike Brokers повідомляють про перевантаження зернових терміналів

Протягом останнього тижня в українських морських портах зафіксовано значне накопичення кукурудзи. Логістична система працює на межі потужності через інтенсивний потік вантажів, що прибувають для відправки на експорт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.

Перевантаженість окремих терміналів призвела до черг наземного транспорту та обмеження швидкості вивантаження зерна.

Географія експорту та обсяги

З початку квітня 2026 року Україна вже встигла експортувати 816,6 тис. тонн кукурудзи. Попри логістичні затори, попит на українську зернову залишається високим, особливо в Середземномор’ї та Європі.

Ключові напрямки поставок у квітні:

Туреччина: 265 тис. тонн;

Італія: 148 тис. тонн;

Інші країни: Іспанія, Нідерланди, Туніс та Бельгія.

Цінова динаміка

Надлишок пропозиції в портах та складнощі з відвантаженням тиснуть на закупівельні ціни. За останній тиждень експортна вартість кукурудзи в Україні знизилася на $2.

CPT Одеса (закупівля в порту): $214/т.

FOB (відвантаження з судна): $226–228/т.

Аналітики зазначають, що стабільний попит з боку європейських покупців допомагає утримувати ціни від глибшого падіння, проте швидкість подолання "вузьких місць" у портовій логістиці буде визначальною для темпів експорту до кінця місяця.

Нагадаємо, цього тижня в Україні також зафіксовано падіння вартості фуражної кукурудзи. Трейдери пояснюють це насиченням ринку та стриманою активністю переробників.