В Україні знижуються ціни на фуражну кукурудзу

кукурудза
В Україні знижуються ціни на фуражну кукурудзу

На українському ринку фуражної кукурудзи цього тижня зафіксовано помірне зниження цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "АПК-Інформ".

Зниження котирувань на експортному ринку зерна чинить тиск на внутрішні ціни, формуючи поступову низхідну динаміку.

Водночас активний попит з боку споживачів і стримана пропозиція від аграріїв обмежують темпи здешевлення.

Станом на 10 квітня ціни на фуражну кукурудзу сформувалися в діапазоні 9000–10600 грн/т на умовах СРТ, що на 100–200 грн/т нижче порівняно з кінцем минулого тижня.

Зазначимо, що в Україні розпочалася активна фаза укладання форвардних угод на кукурудзу майбутнього врожаю. Станом на кінець березня експорт кукурудзи у березні перевищив 1,8 млн тонн.

Автор:
Тетяна Гойденко