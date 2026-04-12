В Украине снижаются цены на фуражную кукурузу

На украинском рынке фуражной кукурузы на этой неделе зафиксировано умеренное понижение цен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "АПК-Информ".

Снижение котировок на экспортном рынке зерна оказывает давление на внутренние цены, формируя постепенную нисходящую динамику.

В то же время, активный спрос со стороны потребителей и сдержанное предложение от аграриев ограничивают темпы удешевления.

По состоянию на 10 апреля цены на фуражную кукурузу сформировались в диапазоне 9000–10600 грн/т на условиях СРТ, что на 100–200 грн/т ниже по сравнению с концом минувшей недели.

Отметим, что в Украине началась активная фаза заключения форвардных соглашений по кукурузе будущего урожая. По состоянию на конец марта экспорт кукурузы в марте превысил 1,8 млн. тонн.