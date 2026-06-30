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Курс валют на 30 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.06.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,85 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,17 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,93 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,75/44,85
|Евро
|51,35/51,52
|Злотый
|11,90/12,05
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,40/45,05
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|44,60/ 45,10
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|ПУМБ
|44,60/45,20
|51,10/51,60
|11,60/12,40
|Укргазбанк
|44,60/ 45,10
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|Райффайзен
|44,60/ 45,05
|50,70/51,50
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.