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Курс валют на 30 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на вторник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.06.2026 (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,85 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,17 грн (+4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,93 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,75/44,85
Евро 51,35/51,52
Злотый 11,90/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,40/45,05 50,50/51,50
Ощадбанк 44,60/ 45,10 50,80/51,50 11,60/12,40
ПУМБ 44,60/45,20 51,10/51,60 11,60/12,40
Укргазбанк 44,60/ 45,10 50,80/51,50 11,60/12,40
Райффайзен 44,60/ 45,05 50,70/51,50

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько