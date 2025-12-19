Запланована подія 2

Риски разрушения зданий: Киевсовет взял под контроль подпорные стены и конструкции

Киевсовет взял под контроль подпорные стены и конструкции / Freepik

Киевсовет причислил к коммунальной собственности подпорные стены и конструктивные элементы домов и зданий, составляющих объекты благоустройства. Это решение позволит обеспечить их регулярное обследование, содержание и своевременный ремонт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Киевсовет упорядочил объекты благоустройства

Киевсовет причислил к коммунальной собственности территориальной общины подпорные стены и конструктивные элементы жилых и нежилых домов, а также другие сооружения, являющиеся частью объектов благоустройства. Решение было принято на пленарном заседании городского совета.

Как отметил депутат Киевсовета Александр Бродский, критическое состояние таких безбалансовых построек создает угрозу для близлежащих территорий, зданий и коммуникационных сетей в случае их разрушения. Он добавил, что приведение в порядок собственности и определение ответственности позволит регулярно обследовать, ремонтировать и содержать эти сооружения в надлежащем состоянии, обеспечивая ежедневную безопасность жителей.

Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько