Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ризики руйнування будівель: Київрада взяла під контроль підпірні стіни та конструкції

будинки
Київрада взяла під контроль підпірні стіни та конструкції / Freepik

Київрада зарахувала до комунальної власності підпірні стіни та конструктивні елементи будинків і будівель, що є складовими об’єктів благоустрою. Це рішення дозволить забезпечити їх регулярне обстеження, утримання та своєчасний ремонт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київрада впорядкувала об’єкти благоустрою

Київрада зарахувала до комунальної власності територіальної громади підпірні стіни та конструктивні елементи житлових і нежитлових будинків, а також інші споруди, що є частиною об’єктів благоустрою. Рішення було ухвалене на пленарному засіданні міської ради.

Як зазначив депутат Київради Олександр Бродський, критичний стан таких безбалансових споруд створює загрозу для прилеглих територій, будівель та комунікаційних мереж у разі їх руйнування. Він додав, що впорядкування власності та визначення відповідальності дозволить регулярно обстежувати, ремонтувати та утримувати ці споруди в належному стані, забезпечуючи щоденну безпеку мешканців.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. 

Автор:
Ольга Опенько