Ризики руйнування будівель: Київрада взяла під контроль підпірні стіни та конструкції

Київрада зарахувала до комунальної власності підпірні стіни та конструктивні елементи будинків і будівель, що є складовими об’єктів благоустрою. Це рішення дозволить забезпечити їх регулярне обстеження, утримання та своєчасний ремонт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київрада впорядкувала об’єкти благоустрою

Київрада зарахувала до комунальної власності територіальної громади підпірні стіни та конструктивні елементи житлових і нежитлових будинків, а також інші споруди, що є частиною об’єктів благоустрою. Рішення було ухвалене на пленарному засіданні міської ради.

Як зазначив депутат Київради Олександр Бродський, критичний стан таких безбалансових споруд створює загрозу для прилеглих територій, будівель та комунікаційних мереж у разі їх руйнування. Він додав, що впорядкування власності та визначення відповідальності дозволить регулярно обстежувати, ремонтувати та утримувати ці споруди в належному стані, забезпечуючи щоденну безпеку мешканців.

