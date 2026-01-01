Российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины: как это повлияло на движение поездов

1 января российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины. Повреждены здания локомотивного депо в Ковеле и станция Конотоп. На движение поездов атака не повлияла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, 2026 год начался для железной дороги по вражеским атакам по всей стране - от Одесщины до Сумщины и Волыни.

Кулеба рассказал, что повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Также армия РФ ударила по станции в Конотопе. Там поражены грузовые вагоны.

Кроме того, оккупанты нанесли удары дронами по логистической инфраструктуре Одесщины.

Министр проинформировал, что ремонтные бригады "Укрзализныци" ликвидируют последствия, уточнив, что на движение поездов атака не повлияла.

Напомним, 1 января российская армия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины. Во время ночной воздушной атаки были зафиксированы повреждения объектов в портах Одесщины.