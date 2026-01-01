Запланована подія 2

Российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины: как это повлияло на движение поездов

атака
2026 год начался для железной дороги по вражеским атакам по всей стране / Минрозвития общин и территорий

1 января российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины. Повреждены здания локомотивного депо в Ковеле и станция Конотоп. На движение поездов атака не повлияла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, 2026 год начался для железной дороги по вражеским атакам по всей стране - от Одесщины до Сумщины и Волыни.

Кулеба рассказал, что повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Также армия РФ ударила по станции в Конотопе. Там поражены грузовые вагоны.

Фото 2 — Российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины: как это повлияло на движение поездов

Кроме того, оккупанты нанесли удары дронами по логистической инфраструктуре Одесщины.

Фото 3 — Российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины: как это повлияло на движение поездов

Министр проинформировал, что ремонтные бригады "Укрзализныци" ликвидируют последствия, уточнив, что на движение поездов атака не повлияла.

Напомним, 1 января российская армия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины. Во время ночной воздушной атаки были зафиксированы повреждения объектов в портах Одесщины.

Автор:
Светлана Манько