Російська армія вдарила по залізничній інфраструктурі України: як це вплинуло на рух поїздів

1 січня російська армія вдарила по залізничній інфраструктурі України. Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі та станція у Конотопі. На рух поїздів атака не вплинула.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, 2026 рік розпочався для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині.

Кулеба розповів, що пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Також армія РФ вдарила по станції у Конотопі. Там уражені вантажні вагони.

Крім того, окупанти завдали ударів дронами по логістичній інфраструктурі Одещини.

Міністр проінформував, що ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки, уточнивши, що на рух поїздів атака не вплинула.

Нагадаємо, 1 січня російська армія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини.

Автор:
Світлана Манько