Российские дроны атаковали торговое судно, которое шло в Одессу

Во время движения по Украинскому морскому коридору зафиксировано попадание дрона в торговое судно

24 апреля российские дроны атаковали гражданское торговое судно под флагом Сент-Киттс и Невис, двигавшееся по морскому коридору в Одессу для загрузки зерновых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что на борту возник пожар и вышла из строя навигационная система - возгорание ликвидировали силами экипажа. Пострадавших нет.

Для сопровождения судна направлен катер.

В Минразвития отмечают, что это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности.

Ранее в результате атаки ударными дронами в Одесской области повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Автор:
Светлана Манько