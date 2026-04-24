Російські дрони атакували торговельне судно, яке йшло до Одеси

Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання дрона у торговельне судно

24 квітня російські дрони атакували цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система — займання ліквідовували силами екіпажу. Постраждалих немає.

Для супроводу судна направлено катер.

У Мінрозвитку наголошують, що це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки.

Раніше внаслідок атаки ударними дронами в Одеській області пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. 

Автор:
Світлана Манько