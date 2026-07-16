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Российский КАБ попал в отделение "Новой почты"

Российский КАБ попал в отделение "Новой почты"
Российский КАБ попал в отделение "Новой почты" / Новая почта

16 июля российский КАБ попал в отделение №5 логистической компании "Новая почта" №5 в Краматорске Донецкой области. В результате удара возник пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в момент попадания все сотрудники находились в укрытии.

Сейчас на месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

"Новая почта" компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, пострадавших в результате атаки.

Новая почта задействовала резервные логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В результате российского удара 7 июля был уничтожен сортировочный терминал компании "Новая почта" Кривом Рогу Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько