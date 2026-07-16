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Російський КАБ влучив у відділення "Нової пошти"

Російський КАБ влучив у відділення "Нової пошти"
Російський КАБ влучив у відділення "Нової пошти" / Нова пошта

16 липня російський КАБ влучив у відділення №5 логістичної компанії “Нова пошта” №5 у Краматорську Донецької області. Унаслідок  удару виникла пожежа.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що в момент влучання всі співробітники перебували в укритті.

 Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки. 

Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Внаслідок  російського удару 7 липня  було знищено сортувальний термінал компанії "Нова пошта" Кривому Розі Дніпропетровської області .

Автор:
Світлана Манько