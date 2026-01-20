Российский удар разгрузил атомную генерацию: когда Киев снова вернется в графики

В результате массированного удара 20 января Киев снова оказался без тепла, воды и света . Россияне били по критически важным подстанциям, питавшим атомную энергетику. Это разгрузило АЭС и отсрочило возвращение украинских городов в прогнозируемое электроснабжение. Опрошенные Delo.ua эксперты разошлись во мнениях относительно того, может ли столица вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.

Когда в Киеве отменят экстренные отключения

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев указывает, что столица могла бы вернуться в график уже 20 января. Однако массированный удар по одной из подстанций заставил разгрузить один из реакторов АЭС, что обусловило возвращение города к экстренным отключениям.

"Был нанесен очередной удар по подстанциям, снимающим мощность с АЭС. Насколько мне известно, один из энергоблоков разгружен и это является следствием выведения из строя подстанций "Укрэнерго", — отметил Рябцев.

По его мнению, возврат к графикам будет возможен, когда будет возобновлено электроснабжение со станции. Кроме того, Рябцев подчеркнул, что, поскольку наши партнеры успели передать нам оружие для перехвата российских ракет, последствия массированной атаки 20 января были минимизированы. Если 9 января силы ПВО сбили всего 2 ракеты из 18, то 20 января было сбито уже 12 ракет. Таким образом, усиление активной ПВО и закрытие неба над столицей может нивелировать военные риски и в перспективе вернуть столицу к нормальной жизни.

По мнению аналитики на рынке электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой , после последней атаки на столицу не стоит ожидать быстрого возобновления энергосистемы. Основные факторы нестабильности в энергосистеме и длительных отключений в столице остаются такими же, как неделю назад: российские обстрелы и холодная погода . Эксперт убеждена, что россияне будут продолжать наносить массированные удары, поэтому в ближайшие недели киевлянам придется жить в условиях экстренных отключений.

Несет ли обесточивание Чернобыльской АЭС угрозу для столицы

В результате российского удара потеряла питание Чернобыльская атомная электростанция . Это не первый случай, когда ЧАЭС оказалась под угрозой в результате российских атак. В феврале 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока. А в декабре 2025 года директор ЧАЭС Сергей Тараканов сообщил, что защитная конструкция все еще остается критически уязвимой , и новые удары могут ее полностью разрушить. Уже к вечеру ЧАЭС удалось снова заживить , а станция работает в штатном режиме. Эксперты говорят, что обесточивание АЭС не повод для паники, потому что удары по этой станции преследуют психологическое давление на украинцев.

Рябцев говорит, что обесточивание ЧАЭС в результате российских атак происходит не впервые. На станции возбуждено электроснабжение на основной линии. Впрочем, на станции работают генераторы, а запаса горючего для них хватает на месяц работы.

"С точки зрения ядерной безопасности - это инцидент нулевого уровня. Об этом было проинформировано представителей МАГАТЭ, и беспокоиться киевлянам из-за этого не стоит", - говорит Рябцев.

С этим согласен директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко . По его мнению, электроснабжение станции возобновят в ближайшее время, а главная цель российских ударов – психологическое давление.

"Я не думаю, что есть реальная угроза. Российские удары по Чернобылю рассчитаны на то, чтобы это дало определенный психологический эффект, поскольку для украинцев это очень болезненный вопрос", - считает Омельченко.

Такого же мнения придерживается также Орлова. Она говорит, что на станции есть резервное питание, а российские удары по ЧАЭС направлены прежде всего на то, чтобы распространить панику в обществе.