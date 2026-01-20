Російський удар розвантажив атомну генерацію: коли Київ знову повернеться до графіків

Внаслідок масованого удару 20 січня Київ знову опинився без тепла, води та світла . Росіяни били по критично важливих підстанціях, які живили атомну енергетику. Це розвантажило АЕС та відтермінувало повернення українських міст до прогнозованого електропостачання. Опитані Delo.ua експерти розійшлись в думках стосовно того, чи може столиця повернутися до нормального життя найближчим часом.

Коли в Києві скасують екстрені відключення

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев вказує, що столиця могла б повернутися до графіків уже 20 січня. Однак масований удар по одній з підстанцій змусив розвантажити один з реакторів АЕС, що зумовило повернення міста до екстрених відключень.

"Було завдано чергового удару по підстанціях, що знімають потужність з АЕС. Наскільки мені відомо, один з енергоблоків розвантажено, і це є наслідком виведення з ладу підстанцій "Укренерго", — зазначив Рябцев.

На його думку, повернення до графіків буде можливе, коли буде відновлено електропостачання зі станції. Крім того, Рябцев підкреслив, що оскільки наші партнери встигли передати нам зброю для перехоплення російських ракет, наслідки масованої атаки 20 січня були мінімізовані. Якщо 9 січня сили ППО збили лише 2 ракети з 18, то 20 січня було збито вже 12 ракет. Таким чином посилення активної ППО та закриття неба над столицею може нівелювати військові ризики та в перспективі повернути столицю до нормального життя.

На думку аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової, після останньої атаки на столицю не варто чекати швидкого відновлення енергосистеми. Основні чинники нестабільності в енергосистемі та тривалих відключень у столиці залишаються такими ж, як і тиждень тому: російські обстріли та холодна погода. Експертка переконана, що росіяни продовжуватимуть завдавати масованих ударів, тож найближчими тижнями киянам доведеться жити в умовах екстрених відключень.

Чи несе знеструмлення Чорнобильської АЕС загрозу для столиці

Внаслідок російського удару втратила живлення Чорнобильська атомна електростанція. Це не перший випадок, коли ЧАЕС опинилася під загрозою внаслідок російських атак. У лютому 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока. А у грудні 2025 року директор ЧАЕС Сергій Тараканов повідомив, що захисна конструкція все ще залишається критично вразливою, і нові удари можуть її повністю зруйнувати. Вже під вечір ЧАЕС вдалося знову заживити, а станція працює в штатному режимі. Експерти кажуть, що знеструмлення АЕС не привід для паніки, бо удари по цій станції мають на меті психологічний тиск на українців.

Рябцев каже, що знеструмлення ЧАЕС внаслідок російських атак відбувається не вперше. Наразі на станції порушено електропостачання на основній лінії. Втім, на станції працюють генератори, а запасу пального для них вистачає на місяць роботи.

"З точки зору ядерної безпеки — це інцидент нульового рівня. Про це було поінформовано представників МАГАТЕ, і непокоїтися киянам через це не варто", — каже Рябцев.

З цим погоджується директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. На його думку, електропостачання станції відновлять найближчим часом, а головна мета російських ударів — психологічний тиск.

"Я не думаю, що є реальна загроза. Російські удари по Чорнобилю розраховані на те, щоб це дало певний психологічний ефект, оскільки для українців це дуже болюче питання", — вважає Омельченко.

Такої ж думки дотримується також Орлова. Вона каже, що на станції є резервне живлення, а російські удари по ЧАЕС спрямовані перш за все, щоб поширити паніку в суспільстві.