Россия атаковала энергетику в нескольких регионах: в части областей действуют почасовые графики

Ночью 2 марта Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы поскорее заживить всех абонентов.

Графики отключений

В Минэнерго отметили, что в части регионов Украины действуют графики повременных отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.