Россия атаковала энергетику в нескольких регионах: в части областей действуют почасовые графики
Ночью 2 марта Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы поскорее заживить всех абонентов.
Графики отключений
В Минэнерго отметили, что в части регионов Украины действуют графики повременных отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.
Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков
Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.
Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.
Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.